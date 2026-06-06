Міжнародний союз велосипедистів повністю скасував санкції проти Білорусі

Згідно із заявою, рішення ухвалили на засіданні керівного комітету UCI, яке відбулося в період із 2 до 4 червня в італійському місті Дезенцано-дель-Гарда.

Там пояснили, що у зв'язку з нещодавніми рекомендаціями МОК від травня 2026 року, до яких внесли зміни щодо участі білоруських і російських спортсменів, UCI зняла з велосипедистів із Білорусі всі санкції на участь у міжнародних турнірах.

Таким чином, білоруські велосипедисти можуть тепер виступати на чемпіонатах світу і Кубках світу під національним прапором.

Крім цього, послаблення були і для росіян. Тепер їм більше не потрібно подавати заяви на отримання статусу "індивідуального нейтрального спортсмена". Зокрема, їм дозволили змагатися в командних змаганнях. Однак національна символіка залишиться під забороною.

"На них, як і раніше, поширюються вимоги нейтральності... Таким чином, будь-які згадки про Росію залишаються під забороною, зокрема в стартових списках, протоколах результатів і телевізійній графіці, а національні емблеми та символи, як і раніше, заборонені, зокрема, на майках та екіпіровці гонщиків", - ідеться в заяві.