Мичел официально возглавил "Аякс": что это значит для Зинченко и Цыганкова

Детали сделки Мичела

Контракт испанского тренера с амстердамским клубом рассчитан до 2028 года. На этом посту Мичел заменит своего соотечественника Оскара Гарсию, который тренировал команду с марта. Напомним, что в течение этого турбулентного сезона "Аякс" также успели потренировать Фред Грим и Джон Хейтинга.

Несмотря на недавнюю неудачу с "Жироной", где дело завершилось вылетом из элитного дивизиона, авторитет Мичела в Европе остается очень высоким. Перед испанцем стоит сверхтяжелая задача - реанимировать легендарный клуб.

"Аякс" в сезоне-2025/26

Прошлый сезон стал для клуба из Амстердама настоящей катастрофой: команда завершила четвертый год подряд без единого трофея, финишировав в Эредивизи лишь на пятом месте (зона Лиги конференций).

Кроме этого, "Аякс" с треском вылетел из Кубка Нидерландов от АЗ (0:6) и полностью провалился на общем этапе Лиги чемпионов, где с двумя победами и шестью поражениями остался вне плей-офф.

Контракт Зинченко с "Аяксом" действует до конца июня (фото: ФК "Аякс")

Фактор Зинченко

Приход Мичела непосредственно повлияет на судьбу украинского защитника Александра Зинченко, контракт которого с "Аяксом" действует до 30 июня 2026 года.

Сейчас ситуация для Александра является неопределенной. Руководство клуба не спешит принимать решение о продлении соглашения, поскольку футболист сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и операции.

Новому тренеру придется лично оценивать перспективы Зинченко в команде после его возвращения в строй, или же строить защитную линию без учета украинца.

Где окажется Виктор Цыганков после "Жироны" (фото: ФК "Жирона")

Возможный трансфер Цыганкова

Параллельно с назначением тренера разворачивается трансферная интрига вокруг Виктора Цыганкова. Вылет "Жироны" запустил массовую распродажу лидеров клуба, и вингер сборной Украины стал одной из главных целей на рынке. Сейчас в борьбе за игрока наметились два четких пути.

С одной стороны, весомым аргументом становится фактор Мичела и интерес со стороны "Аякса". Нидерландский гранд и раньше проявлял интерес к Цыганкову, а теперь, когда команду возглавил знакомый испанский специалист, шансы на этот переход существенно возрастают. Мичел прекрасно знает возможности Виктора и на протяжении нескольких лет успешно строил вокруг него атакующие схемы каталонцев.

С другой стороны, серьезную конкуренцию амстердамцам составляет финансовая активность турецкого "Трабзонспора", который сейчас демонстрирует наибольшую настойчивость и прилагает максимум усилий, чтобы завершить переход украинского футболиста уже в ближайшее время. Общая сумма сделки с учетом различных бонусов может достичь 10 миллионов евро.

Сам Цыганков пока не определился с окончательным местом продолжения карьеры, однако возможность снова работать под руководством Мичела в Амстердаме может перевесить турецкие миллионы.