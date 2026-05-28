На грани катастрофы: Олейникова совершила сумасшедший камбэк на Ролан Гаррос

14:50 28.05.2026 Чт
2 мин
Украинка выгрызла историческую победу над обидчицей пятой ракетки мира на тайбрейке
aimg Екатерина Урсатий
Александра Олейникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org)

Украинская теннисистка Александра Олейникова продолжает переписывать личные рекорды на Открытом чемпионате Франции. В супертяжелом поединке второго круга 25-летняя украинка в трех сетах одолела австралийку Кимберли Биррелл.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

От уверенного старта до "баранки" и супертайбрейка

Александра Олейникова, занимающая 65-ю строчку в рейтинге WTA, во втором раунде парижского мэйджора сошлась с неуступчивой австралийкой Кимберли Биррелл (№83 WTA).

Последний факт добавлял поединку особой интриги, ведь именно Биррелл на старте соревнований сенсационно выбила пятую ракетку мира Джессику Пегулу. Ранее теннисистки на корте не пересекались.

Ожесточенная дуэль в Париже длилась 2 часа и 14 минут и превратилась в настоящие эмоциональные качели.

В первом сете украинка действовала уверенно, реализовала два брейка и закрыла партию в свою пользу - 6:3.

Однако во втором сете игра Александры неожиданно разладилась: она не смогла взять хотя бы одного гейма, получив разгромную "баранку" - 0:6.

Судьба исторической путевки решалась в третьем сете. Позволив сопернице сделать брейк на старте, Олейникова быстро вернула паритет в четвертом гейме.

После этого оппонентки шли нога в ногу, переведя игру на решающий супертайбрейк. В этой лотерее нервы оказались крепче именно у украинки - 10:5 (7:6 во всей партии).

Абсолютный рекорд Олейниковой и мощный забег украинок в Париже

Благодаря этому триумфу Александра Олейникова одержала свою вторую победу в основной сетке турниров Большого шлема и впервые в карьере вышла в третий круг мэйджоров.

Напомним, что текущий Ролан Гаррос является для нее абсолютно дебютным во Франции.

Несмотря на изнурительный одиночный матч, отдыхать украинке некогда: уже 28 мая Александра проведет свой стартовый поединок в парном разряде, где выступит в тандеме с венгерской теннисисткой Панной Удварди.

В одиночной же сетке следующей соперницей нашей спортсменки станет победительница пары между "нейтральной" Дианой Шнайдер (23-й номер посева) и американкой Маккартни Кесслер (№48 WTA).

Отметим, что украинские девушки демонстрируют феноменальные результаты в Париже.

Олейникова стала уже четвертой представительницей Украины в 1/16 финала Ролан Гаррос-2026.

Накануне свои путевки в третий раунд без проблем оформили Элина Свитолина (7), Марта Костюк (15) и Юлия Стародубцева (55).

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина драматично вылетела с Ролан Гаррос, уступив француженке Диан Парри, несмотря на аналогичный разгромный старт со счетом 6:0 в первой партии.

