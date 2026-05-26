Главная » Развлечения » Спорт

Драма после разгрома: Калинина неожиданно уступила на Ролан Гаррос

20:45 26.05.2026 Вт
2 мин
Украинка идеально начала матч в Париже, однако хозяйка кортов осуществила камбэк
aimg Екатерина Урсатий
Драма после разгрома: Калинина неожиданно уступила на Ролан Гаррос Ангелина Калинина (фото: Getty Images)
Украинская теннисистка Ангелина Калинина завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису уже после стартового раунда. В напряженном трехсетовом поединке она уступила представительнице Франции Диан Парри.

Ролан Гаррос-2026. Первый круг: драма продолжительностью более двух часов

Калинина, которая сейчас занимает 60-ю строчку в мировом рейтинге WTA, считалась фавориткой противостояния с француженкой Диан Парри (№92 WTA).

К тому же девушки ранее встречались между собой четыре раза, и в трех поединках сильнее была именно украинка.

Старт матча на парижском грунте лишь подтвердил этот статус: Ангелина буквально смела соперницу с корта, оформив ей разгромную "баранку" - 6:0.

Однако под бешеную поддержку местных трибун Парри сумела полностью перехватить инициативу в следующих партиях.

В итоге ожесточенная теннисная дуэль длилась 2 часа и 22 минуты, завершившись эффектным камбэком французской теннисистки - 6:0, 2:6, 4:6 не в пользу Украины.

За весь поединок Калинина не выполнила ни одного эйса, допустила 3 двойных ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 5 потерянных на собственной подаче.

Ее оппонентка дважды подала навылет, совершила 4 ошибки на подаче и аналогично оформила 5 брейков.

Во втором круге соревнований Диан Парри померится силами с американкой Энн Ли (№29 WTA).

Упущенный шанс Калининой и общий зачет украинок в Париже

Из-за обидного поражения на старте Ангелина Калинина не смогла повторить свое личное лучшее достижение на парижском мэйджоре - выход во второй круг соревнований.

Несмотря на вылет Ангелины, представительство Украины в одиночном разряде Ролан Гаррос остается довольно мощным.

Напомним, что накануне свои стартовые встречи на французских кортах выиграли сразу четверо наших теннисисток: Элина Свитолина (7), Марта Костюк (15), Юлия Стародубцева (54) и Дарья Снигур (95).

Борьба за позиции в рейтинге WTA

Для украинских теннисисток нынешний Ролан Гаррос является критически важным этапом в контексте сохранения рейтинговых очков перед стартом травяного сезона.

Ранний вылет Калининой может несколько ухудшить ее позиции в первой шестидесятке мировой классификации, однако впереди украинку ждет серия турниров в Великобритании.

Сейчас украинские болельщики продолжают пристально следить за главными кортами Парижа. Ранее сообщалось, что Элина Свитолина расплакалась во время прощальной речи своего мужа Гаэля Монфиса.

В то же время фанаты могут ознакомиться с деталями турнирной сетки, ведь полный календарь матчей украинских теннисисток на Ролан Гаррос доступен в нашем обширном анонсе.

