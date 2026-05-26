ua en ru
Вт, 26 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Драма після розгрому: Калініна несподівано поступилася на Ролан Гаррос

20:45 26.05.2026 Вт
2 хв
Українка ідеально розпочала матч у Парижі, проте господарка кортів здійснила камбек
aimg Катерина Урсатій
Драма після розгрому: Калініна несподівано поступилася на Ролан Гаррос Ангеліна Калініна (фото: Getty Images)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Українська тенісистка Ангеліна Калініна завершила свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу вже після стартового раунду. У напруженому трисетовому поєдинку вона поступилася представниці Франції Діан Паррі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Читайте також: Світоліна з чоловіком виграли зірковий турнір у Парижі: перед ними не встояли навіть Сіннер і Джоковіч

Ролан Гаррос-2026. Перше коло: драма тривалістю понад дві години

Калініна, яка наразі посідає 60-ту сходинку у світовому рейтингу WTA, вважалася фавориткою протистояння з француженкою Діан Паррі (№92 WTA).

До того ж дівчата раніше зустрічалися між собою чотири рази, і в трьох поєдинках сильнішою була саме українка.

Старт матчу на паризькому ґрунті лише підтвердив цей статус: Ангеліна буквально змела суперницю з корту, оформивши їй розгромну "баранку" - 6:0.

Проте під шалену підтримку місцевих трибун Паррі зуміла повністю перехопити ініціативу в наступних партіях.

У підсумку запекла тенісна дуель тривала 2 години і 22 хвилини, завершившись ефектним камбеком французької тенісистки - 6:0, 2:6, 4:6 не на користь України.

За весь поєдинок Калініна не виконала жодного ейсу, припустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 5 брейк-поїнтів із 5 втрачених на власній подачі.

Її опонентка двічі подала навиліт, зробила 4 помилки на подачі та аналогічно оформила 5 брейків.

У другому колі змагань Діан Паррі поміряється силами з американкою Енн Лі (№29 WTA).

Втрачений шанс Калініної та загальний залік українок у Парижі

Через прикру поразку на старті Ангеліна Калініна не змогла повторити своє особисте найкраще досягнення на паризькому мейджорі - вихід до другого кола змагань.

Попри виліт Ангеліни, представництво України в одиночному розряді Ролан Гаррос залишається доволі потужним.

Нагадаємо, що напередодні свої стартові зустрічі на французьких кортах виграли одразу четверо наших тенісисток: Еліна Світоліна (7), Марта Костюк (15), Юлія Стародубцева (54) та Дар'я Снігур (95).

Боротьба за позиції в рейтингу WTA

Для українських тенісисток цьогорічний Ролан Гаррос є критично важливим етапом у контексті збереження рейтингових очок перед стартом трав'яного сезону.

Ранній виліт Калініної може дещо погіршити її позиції в першій шістдесятці світової класифікації, проте попереду на українку чекає серія турнірів у Великій Британії.

Наразі українські вболівальники продовжують пильно стежити за головними кортами Парижа. Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна розплакалася під час прощальної промови свого чоловіка Гаеля Монфіса.

Водночас фанати можуть ознайомитися з деталями турнірної сітки, адже повний календар матчів українських тенісисток на Ролан Гаррос доступний у нашому розлогому анонсі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Закон про посилки провалили: що планує робити Мінфін з умовою від МВФ
Аналітика
Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Податок на посилки як ультиматум МВФ: чому Україна ризикує мільярдами