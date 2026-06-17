Месси догнал Клозе: хет-трик аргентинца на ЧМ-2026 побил два мировых рекорда

Действующая чемпионка мира по футболу - сборная Аргентины - триумфально начала защиту титула на ЧМ-2026, разгромив в первом туре Алжир со счётом 3:0.
Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на результат матча.
Матч против Алжира стал для Лионеля Месси поистине сакральным. Как только прозвучал стартовый свисток арбитра, Лео официально стал первым и единственным футболистом в истории, сыгравшим на 6 чемпионатах мира.
Аргентинец участвует в каждом чемпионате мира, начиная с далекого 2006 года, и теперь единолично возглавляет этот список.
Однако главное безумие произошло на поле. Забив три гола (на 17-й, 60-й и 76-й минутах), Месси догнал немца Мирослава Клозе в рейтинге лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов мира. Сейчас у обеих легенд по 16 забитых голов.
Топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира:
"У меня просто нет слов, чтобы описать Лео. На протяжении двадцати лет он приучал нас видеть подобные чудеса. Он вдохновляет каждого, кто просто наблюдает за его игрой", - эмоционально заявил после матча главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.
"Разница между нами заключалась в том, что у них есть безжалостный игрок. Практически каждый его шанс - это мяч в сетке. Он лучший игрок всех времён, его эффективность просто поражает", - не сдерживал восторга капитан Алжира Аисса Менди.
Хет-трик в ворота сына Зинедина Зидана, Люки (который защищает ворота Алжира), стал бриллиантовым дополнением к уже имеющейся короне Лео. Теперь его исторический послужной список на ЧМ выглядит грандиозно:
Окончательно сместить Мирослава Клозе с бомбардирского трона и стать абсолютным и единоличным королём чемпионатов мира Месси может уже в следующем туре.
В понедельник, 22 июня, сборная Аргентины сыграет с Австрией. Если Лео забьет хотя бы один мяч - он официально положит конец любым спорам о лучшем голеадоре в истории чемпионатов мира.
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