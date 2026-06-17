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Мессі наздогнав Клозе: хет-трик аргентинця на ЧС-2026 зруйнував два світові рекорди

09:33 17.06.2026 Ср
3 хв
Капітан збірної Аргентини влаштував космічний перформанс на старті ЧС-2026
aimg Катерина Урсатій
Ліонель Мессі (фото: Getty Images)

Чинний чемпіон світу з футболу збірна Аргентини тріумфально розпочала захист титулу на ЧС-2026, розгромивши у першому турі Алжир із рахунком 3:0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

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Подвійний удар по історії футболу

Матч проти Алжиру став для Ліонеля Мессі по-справжньому сакральним. Щойно пролунав стартовий свисток рефері, Лео офіційно став першим і єдиним футболістом в історії, який зіграв на 6 чемпіонатах світу.

Аргентинець бере участь у кожному планетарному форумі, починаючи з далекого 2006 року, і тепер одноосібно очолює цей список.

Проте головне божевілля відбулося на полі. Оформивши три м'ячі (на 17-й, 60-й та 76-й хвилинах), Мессі наздогнав німця Мірослава Клозе у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію мундіалів. Наразі в обох легенд по 16 забитих голів.

Топ-5 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу:

  1. Мірослав Клозе (Німеччина) - 16 голів
  2. Ліонель Мессі (Аргентина) - 16
  3. Роналдо (Бразилія) - 15
  4. Герд Мюллер (Німеччина) - 14
  5. Кіліан Мбаппе (Франція) - 14

"У мене просто немає слів, щоб описати Лео. Протягом двадцяти років він привчав нас бачити подібні дива. Він надихає кожного, хто просто спостерігає за його грою", - емоційно заявив після матчу головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні.

Капітан збірної Алжиру Аїсса Менді визнав, що його команда була безсила проти магії Лео.

"Різниця між нами полягала в тому, що у них є нещадний гравець. Майже кожен його шанс - це м'яч у сітці. Він найкращий гравець усіх часів, його ефективність просто вражає", - не стримував захоплення капітан Алжиру Аїсса Менді.

Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу

Хет-трик у ворота сина Зінедіна Зідана, Люки (який захищає ворота Алжиру), став діамантовим додатком до вже наявної корони Лео. Тепер його історичний трек-лист на ЧС виглядає монументально:

  • 6 мундіалів - одноосібний рекордсмен (2006–2026 рр.);
  • 16 голів - найкращий бомбардир в історії (ділить перше місце з Клозе);
  • 27 матчів - абсолютний рекорд за кількістю ігор на ЧС;
  • 5 турнірів - забивав голи та віддавав асисти на 5 різних ЧС (співрекордсмен з Кріштіану Роналду за голами);
  • 6 асистів - рекордна кількість результативних передач у стадіях плей-офф.

Перспектива одноосібного тріумфу

Остаточно скинути Мірослава Клозе з бомбардирського трону та стати абсолютним і одноосібним королем чемпіонатів світу Мессі може вже у наступному турі.

У понеділок, 22 червня, збірна Аргентини протистоятиме Австрії. Якщо Лео заб'є хоча б один м'яч - він офіційно закриє будь-які дискусії про найкращого голеадора в історії світових першостей.

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