Мессі наздогнав Клозе: хет-трик аргентинця на ЧС-2026 зруйнував два світові рекорди

Чинний чемпіон світу з футболу збірна Аргентини тріумфально розпочала захист титулу на ЧС-2026, розгромивши у першому турі Алжир із рахунком 3:0.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Матч проти Алжиру став для Ліонеля Мессі по-справжньому сакральним. Щойно пролунав стартовий свисток рефері, Лео офіційно став першим і єдиним футболістом в історії, який зіграв на 6 чемпіонатах світу.
Аргентинець бере участь у кожному планетарному форумі, починаючи з далекого 2006 року, і тепер одноосібно очолює цей список.
Проте головне божевілля відбулося на полі. Оформивши три м'ячі (на 17-й, 60-й та 76-й хвилинах), Мессі наздогнав німця Мірослава Клозе у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію мундіалів. Наразі в обох легенд по 16 забитих голів.
Топ-5 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу:
"У мене просто немає слів, щоб описати Лео. Протягом двадцяти років він привчав нас бачити подібні дива. Він надихає кожного, хто просто спостерігає за його грою", - емоційно заявив після матчу головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні.
Капітан збірної Алжиру Аїсса Менді визнав, що його команда була безсила проти магії Лео.
"Різниця між нами полягала в тому, що у них є нещадний гравець. Майже кожен його шанс - це м'яч у сітці. Він найкращий гравець усіх часів, його ефективність просто вражає", - не стримував захоплення капітан Алжиру Аїсса Менді.
Хет-трик у ворота сина Зінедіна Зідана, Люки (який захищає ворота Алжиру), став діамантовим додатком до вже наявної корони Лео. Тепер його історичний трек-лист на ЧС виглядає монументально:
Остаточно скинути Мірослава Клозе з бомбардирського трону та стати абсолютним і одноосібним королем чемпіонатів світу Мессі може вже у наступному турі.
У понеділок, 22 червня, збірна Аргентини протистоятиме Австрії. Якщо Лео заб'є хоча б один м'яч - він офіційно закриє будь-які дискусії про найкращого голеадора в історії світових першостей.
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