Мессі наздогнав Клозе: хет-трик аргентинця на ЧС-2026 зруйнував два світові рекорди

Подвійний удар по історії футболу

Матч проти Алжиру став для Ліонеля Мессі по-справжньому сакральним. Щойно пролунав стартовий свисток рефері, Лео офіційно став першим і єдиним футболістом в історії, який зіграв на 6 чемпіонатах світу.

Аргентинець бере участь у кожному планетарному форумі, починаючи з далекого 2006 року, і тепер одноосібно очолює цей список.

Проте головне божевілля відбулося на полі. Оформивши три м'ячі (на 17-й, 60-й та 76-й хвилинах), Мессі наздогнав німця Мірослава Клозе у рейтингу найкращих бомбардирів за всю історію мундіалів. Наразі в обох легенд по 16 забитих голів.

Топ-5 найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу:

Мірослав Клозе (Німеччина) - 16 голів Ліонель Мессі (Аргентина) - 16 Роналдо (Бразилія) - 15 Герд Мюллер (Німеччина) - 14 Кіліан Мбаппе (Франція) - 14

"У мене просто немає слів, щоб описати Лео. Протягом двадцяти років він привчав нас бачити подібні дива. Він надихає кожного, хто просто спостерігає за його грою", - емоційно заявив після матчу головний тренер аргентинців Ліонель Скалоні.

Капітан збірної Алжиру Аїсса Менді визнав, що його команда була безсила проти магії Лео.

"Різниця між нами полягала в тому, що у них є нещадний гравець. Майже кожен його шанс - це м'яч у сітці. Він найкращий гравець усіх часів, його ефективність просто вражає", - не стримував захоплення капітан Алжиру Аїсса Менді.

Ліонеля Мессі на чемпіонатах світу

Хет-трик у ворота сина Зінедіна Зідана, Люки (який захищає ворота Алжиру), став діамантовим додатком до вже наявної корони Лео. Тепер його історичний трек-лист на ЧС виглядає монументально:

6 мундіалів - одноосібний рекордсмен (2006–2026 рр.);

- одноосібний рекордсмен (2006–2026 рр.); 16 голів - найкращий бомбардир в історії (ділить перше місце з Клозе);

- найкращий бомбардир в історії (ділить перше місце з Клозе); 27 матчів - абсолютний рекорд за кількістю ігор на ЧС;

- абсолютний рекорд за кількістю ігор на ЧС; 5 турнірів - забивав голи та віддавав асисти на 5 різних ЧС (співрекордсмен з Кріштіану Роналду за голами);

- забивав голи та віддавав асисти на 5 різних ЧС (співрекордсмен з Кріштіану Роналду за голами); 6 асистів - рекордна кількість результативних передач у стадіях плей-офф.

Перспектива одноосібного тріумфу

Остаточно скинути Мірослава Клозе з бомбардирського трону та стати абсолютним і одноосібним королем чемпіонатів світу Мессі може вже у наступному турі.

У понеділок, 22 червня, збірна Аргентини протистоятиме Австрії. Якщо Лео заб'є хоча б один м'яч - він офіційно закриє будь-які дискусії про найкращого голеадора в історії світових першостей.