Мбаппе побил рекорды Жиру и Фонтена: Франция начала ЧМ-2026 с победы

Провал в первом тайме и скандальное решение VAR

Начало матча в Нью-Джерси стало для подопечных Дидье Дешама настоящим кошмаром.

В течение первой половины игры звездная атака французов в составе Мбаппе, Дембеле, Дуэ и Олисе выглядела полностью разбалансированной, сумев нанести лишь один удар по воротам соперника.

Это худший показатель «трехцветных» на чемпионатах мира с момента начала ведения такой статистики в 1966 году.

Зато Сенегал должен был забить дважды: сначала Николас Джексон поразил штангу ворот Майньяна, а перед самым перерывом Исмаила Сарр с нескольких метров умудрился пробить выше пустых ворот после идеального прострела Садио Мане.

Начало второго тайма ознаменовалось громким судейским скандалом. Садио Мане жестко сбил Мбаппе в своей штрафной площадке. Главный арбитр Алиреза Фагани сначала назначил угловой, но после сигнала видеоассистента отправился смотреть монитор VAR.

Несмотря на очевидность контакта, арбитр шокировал стадион, решив, что Килиан сам инициировал столкновение, и вообще назначил удар от ворот.

Падение возрастных рекордов и безумный финал

Впрочем, судейская несправедливость лишь разозлила капитана сборной Франции. На 66-й минуте Майкл Олисе роскошной разрезной передачей разорвал оборонительные редуты сенегальцев, выведя Мбаппе один на один с Эдуаром Менди — 27-летний нападающий хладнокровно пробил мимо вратаря.

На 83-й минуте Брэдли Барколя, только что вышедший на поле, удвоил преимущество французов эффектным ударом над вратарем. Настоящая драма развернулась в добавленное время.

На 90+5 минуте 18-летняя звездочка ПСЖ Ибрагим Мбае подарил Сенегалу надежду на камбэк, забив громовым ударом с острого угла.

Однако уже через минуту Мбаппе похоронил интригу, шедевральным дальним ударом с 25 ярдов (около 23 метров) установив окончательный счёт — 3:1.

Два исторических достижения Килиана Мбаппе за один матч:

Абсолютный рекорд сборной:забив свои 57-й и 58-й голы за национальную команду, Килиан обогнал легендарного Оливье Жиру (57) и стал лучшим бомбардиром в истории Франции. Король чемпионатов мира:Мбаппе довел количество своих голов на чемпионатах мира до 14 (а по некоторым подсчётам источников - до 15), опередив Жюста Фонтена. Теперь француз является главным претендентом на абсолютный рекорд немца Мирослава Клозе (16 голов).

Ситуация в группе и что дальше

Благодаря этой победе Франция возглавила группу I, где также выступают сборные Норвегии и Ирака. Свой следующий матч подопечные Дидье Дешама проведут в Филадельфии против Ирака.

Встреча состоится в понедельник, 22 июня, в 22:00 по киевскому времени. Сенегал попытается реабилитироваться в матче против Норвегии в ночь на 23 июня.