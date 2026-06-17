Мбаппе знищив рекорди Жиру та Фонтена: Франція стартувала з перемоги на ЧС-2026

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе влаштував історичний перформанс у стартовому поєдинку чемпіонату світу-2026 проти команди Сенегалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
Початок зустрічі в Нью-Джерсі став для підопічних Дідьє Дешама справжнім кошмаром.
Протягом першої половини гри зіркова атака французів у складі Мбаппе, Дембеле, Дуе та Олісе виглядала повністю розбалансованою, спромігшись лише на один удар у бік воріт суперника.
Це найгірший показник «триколорових» на чемпіонатах світу з моменту початку ведення такої статистики у 1966 році.
Натомість Сенегал мав забивати двічі: спочатку Ніколас Джексон струснув стійку воріт Майньяна, а перед самою перервою Ісмаїла Сарр із кількох метрів примудрився пробити вище порожніх воріт після ідеального прострілу Садіо Мане.
Початок другого тайму ознаменувався гучним суддівським скандалом. Садіо Мане жорстко збив Мбаппе у власному штрафному майданчику. Головний рефері Аліреза Фагані спочатку призначив кутовий, але після сигналу відеопомічника відправився дивитися монітор VAR.
Попри очевидність контакту, арбітр шокував стадіон, вирішивши, що Кіліан сам ініціював зіткнення, і взагалі призначив удар від воріт.
Втім, суддівська несправедливість лише розлютила капітана збірної Франції. На 66-й хвилині Майкл Олісе розкішною розрізною передачею розірвав оборонні редути сенегальців, вивівши Мбаппе сам на сам з Едуаром Менді - 27-річний форвард холоднокровно пробив повз кіпера.
На 83-й хвилині Бредлі Барколя, який щойно з'явився на полі, подвоїв перевагу французів ефектним черпаком над воротарем. Справжня драма розгорнулася у компенсований час.
На 90+5 хвилині 18-річна зірочка ПСЖ Ібрагім Мбає дарував Сенегалу надію на камбек, забивши громовим ударом з гострого кута.
Проте вже за хвилину Мбаппе поховав інтригу, шедевральним дальнім пострілом з 25 ярдів (близько 23 метрів) встановивши остаточний рахунок - 3:1.
Завдяки цій перемозі Франція очолила групу I, де також виступають збірні Норвегії та Іраку. Свій наступний поєдинок підопічні Дідьє Дешама проведуть у Філадельфії проти Іраку.
Зустріч відбудеться у понеділок, 22 червня, о 22:00 за київським часом. Сенегал спробує реабілітуватися в дуелі проти Норвегії в ніч на 23 червня.
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