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Почти вечность без голов: Роналду выйдет на поединок с Узбекистаном с позорным багажом

19:56 23.06.2026 Вт
2 мин
Легендарный португалец имеет катастрофическую серию на крупных турнирах
aimg Андрей Костенко
У легенды португальцев сбился прицел (фото: Getty Images)

Сегодня, 23 июня, сборная Португалии проведет свой второй поединок на чемпионате мира-2026 против команды Узбекистана. Все внимание приковано к Криштиану Роналду, для которого это противостояние должно стать точкой невозвращения на фоне затяжного кризиса в сборной.

Десять матчей боли

Главный вопрос вечера – сможет ли 41-летний нападающий наконец-то прервать свою шокирующую безголевую серию. Пока капитан португальцев имеет в своем пассиве уже 10 подряд поединков на чемпионатах мира и Европы без забитого мяча. Ведущие мировые медиа все чаще пишут о "проблеме Роналду", а цифры свидетельствуют о глубоком спаде в завершающей стадии:

  • Пустая серия ЧМ-2022: засуха лидера тянется через четыре матча предыдущего Мундиаля и пять поединков Евро-2024.
  • Пять лет без голов с игры: в последний раз Роналду забивал с игры на крупных международных соревнованиях еще в июне 2021 года.
  • Тупик в атаке: на супертурнирах Криштиану не отмечался даже с пенальти с момента игры против Ганы в групповом раунде ЧМ-2022.

Несмотря на высокую результативность в Саудовской Аравии, на чемпионате мира Криштиану столкнулся с совершенно иным уровнем обороны. Это снова подняло главный вопрос, который уже не первый год беспокоит экспертов: не тормозит ли 41-летний ветеран игру всей команды и не вредит ли его присутствие в стартовом составе атакующему потенциалу сборной Португалии?

Момент истины на ЧМ-2026

Тренер команды Роберто Мартинес продолжает публично защищать Роналду, отмечая, что нет смысла заменять лучшего бомбардира в мировом футболе в играх, где команде критически нужны голы. Однако лимит доверия экспертов и болельщиков уже исчерпан, и поединок против Узбекистана станет моментом истины.

Напомним, что португальцы стартовали на ЧМ-2026 ничьей из ДР Конго (1:1). Поединок Португалия – Узбекистан, который во многом станет знаковым для легенды, состоится сегодня, 23 июня, в американском Хьюстоне. Старт – в 20:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что сборная Германии потеряла основного защитника к концу ЧМ-2026.

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