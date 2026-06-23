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"Сериала не будет": Мбаппе удивил заявлением о гонке с Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ

17:41 23.06.2026 Вт
2 мин
Капитан сборной Франции рассказал, что думает об абсолютном рекорде аргентинца
aimg Андрей Костенко
"Сериала не будет": Мбаппе удивил заявлением о гонке с Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ Килиан Мбаппе ответил дублем на дубль аргентинца (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Лидер атак сборной Франции Килиан Мбаппе откровенно высказался о соперничестве с Лионелем Месси на чемпионате мира-2026. На фоне очередного дубля француза, его ответ оказался довольно неожиданным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий нападающего изданию L'Equipe .

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Командные цели выше исторического статуса

Несмотря на бешеный ажиотаж вокруг бомбардирской гонки на полях Северной Америки, 27-летний капитан "трехцветных" призвал медиа не искать скрытых подтекстов в его заочной дуэли с Лео.

"Никакого сериала между нами нет. Лео всегда забивал, забивает и будет забивать дальше. Я не слежу за тем, что именно он делает, иначе мне придется требовать от себя еще больше. Мое внимание приковано только к собственной сборной", - заявил француз.

Также Мбаппе добавил, что его совершенно не волнует потенциальный титул лучшего снайпера текущего Мундиаля. По словам форварда, голы на чемпионатах мира всегда являлись естественной частью его выступлений, поэтому на первом месте стоит исключительно командный результат.

Как выглядит бомбардирская гонка

Заочное противостояние двух суперзвезд мирового футбола разворачивается сразу в двух плоскостях – как в рамках текущего турнира, так и в разрезе всей истории Мундиалов.

В гонке ЧМ-2026 Месси лидирует с показателем – 5 голов. Его преследуют сразу две европейские суперзвезды – Мбаппе и норвежец Эрлинг Холанд, на счету которых по 4 точных удара.

&quot;Сериала не будет&quot;: Мбаппе удивил заявлением о гонке с Месси за звание лучшего бомбардира ЧМ

Что касается исторического спора, то он выглядит так:

  • Лионель Месси (Аргентина) – 18 голов
  • Мирослав Клозе (Германия) – 16
  • Килиан Мбаппе (Франция) – 16

Таким образом, французский нападающий уже настиг легендарного немца Клозе на второй строчке и теперь находится на расстоянии всего двух точных выстрелов от абсолютного рекорда Месси.

Отметим, что Аргентина и Франция уже гарантировали себе путевки в 1/16 финала. Потому обе команды проведут на ЧМ-2026 еще минимум по два матча.

Ранее стало известно, что сборная Германии потеряла основного защитника к концу ЧМ-2026.

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