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"Серіалу не буде": Мбаппе здивував заявою про гонку з Мессі за звання найкращого бомбардира ЧС

17:41 23.06.2026 Вт
2 хв
Капітан збірної Франції розповів, що думає про абсолютний рекорд аргентинця
aimg Андрій Костенко
"Серіалу не буде": Мбаппе здивував заявою про гонку з Мессі за звання найкращого бомбардира ЧС Кіліан Мбаппе відповів дублем на дубль аргентинця (фото: x.com/FIFAWorldCup)
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Лідер атак збірної Франції Кіліан Мбаппе відверто висловився про суперництво з Ліонелем Мессі на чемпіонаті світу-2026. На тлі чергового дубля француза, його відповідь виявилася досить несподіваною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар нападника виданню L'Еquipe.

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Командні цілі вище за історичний статус

Попри шалений ажіотаж навколо бомбардирських перегонів на полях Північної Америки, 27-річний капітан "триколірних" закликав медіа не шукати прихованих підтекстів у його заочній дуелі з Лео.

"Ні, ніякого серіалу між нами немає. Лео завжди забивав, забиває і буде забивати далі. Я не стежу за тим, що саме він робить, інакше мені доведеться вимагати від себе ще більше. Моя увага прикута лише до власної збірної. Звісно, коли ти регулярно забиваєш, то наближаєшся до цієї футбольної стратосфери, але повторюся: для мене набагато важливіше бачити прогрес нашої команди", - заявив француз.

Також Мбаппе додав, що його абсолютно не турбує потенційний титул найкращого снайпера поточного Мундіалю. За словами форварда, голи на чемпіонатах світу завжди були природною частиною його виступів, тому на першому місці стоїть виключно командний результат.

Як виглядає бомбардирська гонка

Наразі заочне протистояння двох суперзірок світового футболу розгортається одразу у двох площинах – як у межах поточного турніру, так і в розрізі всієї історії Мундіалів.

У перегонах ЧС-2026 Мессі лідирує з показником – 5 голів. Його переслідують одразу дві європейські суперзірки – Мбаппе та норвежець Ерлінг Холанд, на рахунку яких по 4 точні удари.

&quot;Серіалу не буде&quot;: Мбаппе здивував заявою про гонку з Мессі за звання найкращого бомбардира ЧС

Щодо історичної суперечки, то вона наразі виглядає так:

  • Ліонель Мессі (Аргентина) – 18 голів
  • Мирослав Клозе (Німеччина) – 16
  • Кіліан Мбаппе (Франція) – 16

Таким чином, французький нападник уже наздогнав легендарного німця Клозе на другій сходинці та тепер перебуває на відстані усього двох точних пострілів від абсолютного рекорду Мессі.

Зазначимо, що Аргентина та Франція вже гарантували собі путівки до 1/16 фіналу. Тому обидві команди проведуть на ЧС-2026 ще мінімум по два матчі.

Раніше стало відомо, що збірна Німеччини втратила основного захисника до кінця ЧС-2026.

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