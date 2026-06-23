Мбаппе и Голанд бьют рекорды: Франция и Норвегия досрочно вышли в плей-офф ЧМ-2026

Сборные Франции и Норвегии досрочно обеспечили себе путевки в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года после побед во втором туре. Ключевые нападающие команд Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанд отличились уникальными голевыми достижениями, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, связанные с погодой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию матча на Megogo .

Двухчасовая пауза из-за грозы и дубль Мбаппе

Матч между Францией и Ираком в Филадельфии едва не сорвался из-за сильной непогоды. Сразу после первого тайма игру приостановили более чем на два часа. В соответствии с правилами безопасности ФИФА из-за ударов молнии вблизи арены зрителей и футболистов эвакуировали во внутренние помещения.

Несмотря на вынужденный перерыв и повторную разминку, французы разгромили соперника со счетом 3:0.

Главным героем встречи стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Француз догнал легендарного Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (16 мячей).

Третий гол на свой счет записал действующий обладатель "Золотого мяча" Усман Дембеле.

Главный тренер "трехцветных" Дидье Дешам после матча признался, что такая длительная пауза произошла в его карьере впервые, и в раздевалке команде пришлось буквально убивать время, чтобы не потерять тонус.

Исторический рекорд Голанда и перестрелка с Сенегалом

Параллельный матч группы I между Норвегией и Сенегалом в Нью-Джерси тоже прошел под аккомпанемент ливня, но без остановок, и завершился боевой победой европейцев - 3:2.

Эрлинг Холанд забил дважды и установил суперрекорд. Он стал лишь шестым футболистом в истории, сумевшим отличиться как минимум дублем в каждом из двух своих первых матчей на дебютном ЧМ. Ранее такое удавалось лишь единицам, в частности Гарри Кейну в 2018 году.

В целом норвежская звезда демонстрирует аномальную статистику: Холанд забивает за сборную в каждом официальном матче еще с октября 2024 года, имея в своем активе 24 гола за последние 12 игр.

Турнирная ситуация в группе I после 2 туров

Благодаря этим результатам Франция и Норвегия набрали по 6 очков и стали недосягаемыми для конкурентов.

Франция - 6 очков (разница мячей 6:1) Норвегия - 6 очков (7:3) Сенегал - 0 очков (3:6) Ирак - 0 очков (1:7)

В заключительном туре, который состоится в пятницу, 26 июня, Франция и Норвегия сразятся в очном противостоянии за первое место в группе.