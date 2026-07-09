Почти миллион у Костюк и "слезы" для Свитолиной: точные призовые украинок на Уимблдоне-2026

Полуфинальная вершина Костюк

Вторая в отечественном рейтинге – Марта Костюк продемонстрировала блестящую игру в одиночном разряде, сумев добраться до стадии полуфинала . Этот солидный прорыв принес второй ракетке Украины 900 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, Марта выступила в парном разряде, где вместе с партнершей завершила борьбу в третьем круге, что оценивается в £24 000. Таким образом, суммарный гонорар Костюк на Уимблдоне составит впечатляющие £924 000.

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Сколько заработали другие украинки

Остальные представительницы Украины также пополнили свои счета благодаря выступлениям на престижном турнире.

Дарья Снигур дошла до третьего круга одиночного разряда, за что получит £185 000.

дошла до третьего круга одиночного разряда, за что получит £185 000. Даяна Ястремская , прекратившая борьбу во втором раунде как одиночных, так и парных соревнований, суммарно заработала £140 500.

, прекратившая борьбу во втором раунде как одиночных, так и парных соревнований, суммарно заработала £140 500. Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева завершили выступления в одиночной сетке на старте, но прошли во второй круг в парах, заработав по £94 500 каждая.

и завершили выступления в одиночной сетке на старте, но прошли во второй круг в парах, заработав по £94 500 каждая. Александра Олейникова не смогла выиграть ни одного матча в обоих разрядах, однако получит солидную компенсацию в размере £89 000.

Неожиданный минимум Светолиной

Самый маленький гонорар среди украинок в основной сетке неожиданно получит первая ракетка страны Элина Свитолина . Она выбыла в первом же круге, уступив землячке Дарье Снигур, и заработала "лишь" £80 000.

Также в отборе к турниру приняли участие еще два украинских спортсмена. Вероника Подрез остановилась в шаге от финала квалификации (£32 000), а Виталий Сачко завершил выступления в четвертьфинале отбора (£20 000).

Все указанные суммы призовых приведены без учета уплаты налогов, которые будут взысканы согласно британскому законодательству.