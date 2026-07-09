Почти миллион у Костюк и "слезы" для Свитолиной: точные призовые украинок на Уимблдоне-2026

Стали известны суммы призовых, которые заработали украинские теннисистки на Уимблдоне-2026. В основной сетке травяного мейджора выступили семь представительниц Украины, а финансовый рекорд среди них покорился Марте Костюк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Вторая в отечественном рейтинге – Марта Костюк продемонстрировала блестящую игру в одиночном разряде, сумев добраться до стадии полуфинала . Этот солидный прорыв принес второй ракетке Украины 900 000 фунтов стерлингов.
Кроме того, Марта выступила в парном разряде, где вместе с партнершей завершила борьбу в третьем круге, что оценивается в £24 000. Таким образом, суммарный гонорар Костюк на Уимблдоне составит впечатляющие £924 000.
Остальные представительницы Украины также пополнили свои счета благодаря выступлениям на престижном турнире.
Самый маленький гонорар среди украинок в основной сетке неожиданно получит первая ракетка страны Элина Свитолина . Она выбыла в первом же круге, уступив землячке Дарье Снигур, и заработала "лишь" £80 000.
Также в отборе к турниру приняли участие еще два украинских спортсмена. Вероника Подрез остановилась в шаге от финала квалификации (£32 000), а Виталий Сачко завершил выступления в четвертьфинале отбора (£20 000).
Все указанные суммы призовых приведены без учета уплаты налогов, которые будут взысканы согласно британскому законодательству.
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