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Почти миллион у Костюк и "слезы" для Свитолиной: точные призовые украинок на Уимблдоне-2026

23:44 09.07.2026 Чт
2 мин
Первая ракетка Украины сенсационно заработала меньше всего
aimg Андрей Костенко
Марта Костюк (фото: Getty Images)

Стали известны суммы призовых, которые заработали украинские теннисистки на Уимблдоне-2026. В основной сетке травяного мейджора выступили семь представительниц Украины, а финансовый рекорд среди них покорился Марте Костюк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Полуфинальная вершина Костюк

Вторая в отечественном рейтинге – Марта Костюк продемонстрировала блестящую игру в одиночном разряде, сумев добраться до стадии полуфинала . Этот солидный прорыв принес второй ракетке Украины 900 000 фунтов стерлингов.

Кроме того, Марта выступила в парном разряде, где вместе с партнершей завершила борьбу в третьем круге, что оценивается в £24 000. Таким образом, суммарный гонорар Костюк на Уимблдоне составит впечатляющие £924 000.

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Сколько заработали другие украинки

Остальные представительницы Украины также пополнили свои счета благодаря выступлениям на престижном турнире.

  • Дарья Снигур дошла до третьего круга одиночного разряда, за что получит £185 000.
  • Даяна Ястремская , прекратившая борьбу во втором раунде как одиночных, так и парных соревнований, суммарно заработала £140 500.
  • Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева завершили выступления в одиночной сетке на старте, но прошли во второй круг в парах, заработав по £94 500 каждая.
  • Александра Олейникова не смогла выиграть ни одного матча в обоих разрядах, однако получит солидную компенсацию в размере £89 000.

Неожиданный минимум Светолиной

Самый маленький гонорар среди украинок в основной сетке неожиданно получит первая ракетка страны Элина Свитолина . Она выбыла в первом же круге, уступив землячке Дарье Снигур, и заработала "лишь" £80 000.

Также в отборе к турниру приняли участие еще два украинских спортсмена. Вероника Подрез остановилась в шаге от финала квалификации (£32 000), а Виталий Сачко завершил выступления в четвертьфинале отбора (£20 000).

Все указанные суммы призовых приведены без учета уплаты налогов, которые будут взысканы согласно британскому законодательству.

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