Матч Украина - Дания остановили из-за трагедии с Эриксеном: игру решили не продолжать

Контрольный матч

Дания - Украина - 2:1 (игра досрочно завершена на 66-й минуте)

Голы: Доргу, 13, Меле, 36 - Цыганков, 44

Украина: Трубин - Матвиенко, Сарапий, Забарный, Миколенко - Назарина, Очеретько, Малиновский - Цыганков, Судаков, Яремчук (Довбик, 46).

Первый тайм: провал и ответ Цыганкова

Обе команды начали матч осторожно, пытаясь прежде всего минимизировать опасность у собственных ворот. При таких условиях рассчитывать на молниеносные атаки и красивые комбинации не приходилось.

Датчане первыми нашли способ против плотной обороны. Уже на 13-й минуте левый защитник Доргу сместился с фланга в центр, и без всякой опеки пробил под правую стойку. Удар оказался сильным, точным и чрезвычайно эффектным. У нашего вратаря Трубина не было ни одного шанса.

Это был первый гол, который "сине-желтые" пропустили под руководством Мальдеры. Также впервые тренерский штаб должен был реагировать на ситуацию, когда команда уступает.

Ситуация значительно усложнилась на 36-й минуте. Игроки сборной Дании разыграли четкую комбинацию непосредственно перед штрафной площадкой украинцев. Трубин среагировал на удар Хега, но защитники прозевали рывок Меле, который расстрелял пустые ворота на добивании. Счет стал 2:0 в пользу хозяев поля.

Стало совсем грустно, но надежду подарил Цыганков. Вингер, который в игре с поляками отметился двумя ассистами, на этот раз забил сам.

На 44-й минуте Миколенко организовал роскошный контрвыпад украинцев и отдал идеальный разрезной пас на Яремчука. Нападающий откровенно затянул с приемом, упустив идеальную возможность для удара, однако скандинавы рано выключились из эпизода. Ошибкой обороны мгновенно воспользовался Цыганков, который подобрал мяч и беспрепятственно расстрелял пустые ворота.

"Сине-желтые" забили в раздевалку и вернулись в игру. До перевы мяч еще раз оказался в воротах датчан - после удара головой от Яремчука. Но боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд.

2:1 - при таком счете команды ушли на перерыв.

Второй тайм: трагедия Эриксена

После отдыха тренерский штаб сборной Украины провел первую замену. На острие атаки вместо Яремчука вышел Довбик.

Игра проходила с преимуществом хозяев, а украинцы пытались выбегать в контратаки.

На 66-й минуте на поле произошла очень неприятная ситуация. Проблемы со здоровьем возникли у полузащитника хозяев Кристиана Эриксена. Датскому футболисту понадобилась медицинская помощь. Арбитр был вынужден приостановить игру, после чего на поле оперативно вышли врачи.

Напомним, Эриксен пережил внезапную остановку сердца 12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии. Тогда медики провели реанимацию прямо на поле, после чего футболиста успешно спасли.

Сообщается, что, в конце концов Эриксен пришел в сознание. Но арбитр не стал продолжать матч, дав финальный свисток.