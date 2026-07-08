Марта Костюк впервые в полуфинале Уимблдона: как украинка обыграла первую ракетку Италии

Быстрая расплата за прошлые поражения

Перед этой игрой статистика очных встреч была в пользу итальянки - Паолини вела в счете 2:1. Единственную победу над Жасмином украинка одержала еще в 2022 году на турнире в Цинциннате.

Однако на кортах Уимблдона Костюк полностью диктовала свои условия, потратив на оформление путевки в следующий раунд всего 1 час и 10 минут.

Старт первой партии показался равным – соперницы обменивались геймами до счета 2:2. После этого Марта включила дополнительные скорости, совершила мощный рывок и уверенно забрала сет со счетом 6:3.

Второй сет и полное доминирование Костюк

Во второй партии итальянская теннисистка, являющаяся вицечемпионкой турнира 2024 года, снова попыталась навязать борьбу, но при счете 1:1 Костюк полностью перехватила инициативу. Наша спортсменка повела в счете 4:1.

Паолини попыталась зацепиться за игру, однако смогла взять еще один гейм. Украинка без проблем закрыла партию - 6:2.

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По пути к этому историческому успеху на кортах Великобритании Костюк также поочередно прошла Надю Подороску, Анну Блинкову, Эмму Наварро и Эшлин Крюгер.

Календарь и турнирные достижения Марты

Для Костюка это уже пятый полуфинал на уровне WTA в текущем сезоне 2026 года. Ранее она доходила до этой стадии в Брисбене (WTA 500) и Ролан Гаррос (где уступила Мирри Андреевой).

Кроме того, Марта играла в полуфиналах в Руане (WTA 250) и Мадриде (WTA 1000), где в итоге получила чемпионские титулы.

Следующей соперницей Костюк в полуфинале Уимблдона-2026 станет победительница пары Линда Носкова (Чехия) - Элизе Мертенс (Бельгия).

Поединок 1/2 финала намечен на четверг, 9 июля. Теннисистки выйдут на корт не раньше 15:00 по киевскому времени.