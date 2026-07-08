Марта Костюк уперше в півфіналі Вімблдону: як українка переграла першу ракетку Італії

Швидка розплата за минулі поразки

Перед цією грою статистика очних зустрічей була на користь італійки - Паоліні вела в рахунку 2:1. Єдину перемогу над Жасмін українка здобула ще у 2022 році на турнірі в Цинциннаті.

Проте на кортах Вімблдону Костюк повністю диктувала свої умови, витративши на оформлення путівки до наступного раунду всього 1 годину і 10 хвилин.

Старт першої партії видався рівним - суперниці обмінювалися геймами до рахунку 2:2. Після цього Марта увімкнула додаткові швидкості, зробила потужний ривок і впевнено забрала сет із рахунком 6:3.

Другий сет та повне домінування Костюк

У другій партії італійська тенісистка, яка є віцечемпіонкою турніру 2024 року, знову спробувала нав'язати боротьбу, але за рахунку 1:1 Костюк повністю перехопила ініціативу. Наша спортсменка повела в рахунку 4:1.

Паоліні спробувала зачепитися за гру, проте змогла взяти ще лише один гейм. Українка без проблем закрила партію - 6:2.

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На шляху до цього історичного успіху на кортах Великої Британії Костюк також почергово пройшла Надю Подороску, Анну Блінкову, Емму Наварро та Ешлін Крюгер.

Календар та турнірні досягнення Марти

Для Костюк це вже п'ятий півфінал на рівні WTA у поточному сезоні 2026 року. Раніше вона доходила до цієї стадії у Брісбені (WTA 500) та на Ролан Гаррос (де поступилася Міррі Андрєєвій).

Крім того, Марта грала у півфіналах у Руані (WTA 250) та Мадриді (WTA 1000), де у підсумку здобула чемпіонські титули.

Наступною опоненткою Марти у Великій Британії стане представниця Чехії Лінда Носкова. У своєму чвертьфіналі чешка перемогла бельгійку Елізе Мертенс із рахунком 6:3, 7:5 та оформила свій дебютний півфінал на турнірах Grand Slam.

Календар та турнірні досягнення Марти

Для Костюк це вже п'ятий півфінал на рівні WTA у поточному сезоні 2026 року. Раніше вона доходила до цієї стадії у Брісбені (WTA 500) та на Ролан Гаррос (де поступилася Міррі Андрєєвій). Крім того, Марта грала у півфіналах у Руані (WTA 250) та Мадриді (WTA 1000), де у підсумку здобула чемпіонські титули.

Наступною суперницею Костюк у півфіналі Вімблдону-2026 стане переможниця пари Лінда Носкова (Чехія) - Елізе Мертенс (Бельгія).

Поєдинок 1/2 фіналу запланований на четвер, 9 липня. Тенісистки вийдуть на корт не раніше 15:00 за київським часом.