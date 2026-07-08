Марта Костюк узнала соперницу в полуфинале Уимблдона: как сыграли конкурентки

Чешский прорыв на кортах Лондона

Матч между Линдой Носковой и Элизе Мертенс длился 1 час и 46 минут. Организаторы зафиксировали солидное статистическое преимущество чешской теннисистки.

Носкова выполнила семь подач навылет против четырех эйсов в Мертенс и существенно преобладала по количеству выигранных мячей (виннеров) - 30 против 18.

Несмотря на то, что Линда чаще допускала непринужденные ошибки (31 против 23), ее агрессивный стиль принес результат. Бельгийка за всю игру имела только один брейк-пойнт, который так и не смогла реализовать.

В стартовой партии оппоненты шли на равных к счету 3:3. После этого Носкова перехватила инициативу, сделала ключевой брейк и закрыла сет - 6:3.

Вторая партия развивалась по схожему сценарию, однако здесь все решилось в 11-м гейме. Чешка с первой попытки реализовала брейкпоинт, после чего хладнокровно подала на матч.

Исторические подтексты и битва за топ-10

Для 21-летней Линды Носковой (12-й номер рейтинга WTA) это дебютный выход в полуфинал на уровне турниров Grand Slam.

Она стала самой молодой полуфиналисткой Уимблдона с 2018 года, когда этой стадии добралась Елена Остапенко. Кроме того, среди чешских игроков это самый молодой прорыв в 1/2 финала с 2011 года, когда торжествовала Петра Квитова.

Для Марты Костюк (WTA 13), которая в своем четвертьфинале уверенно обыграла вицечемпионку 2024 года Жасмин Паолини, встреча с Носковой будет второй очной битвой в карьере.

В конце апреля этого года девушки пересекались в четвертьфинале престижного тысяченачальника в Мадриде. Тогда Костюк победила в двух сетах, а затем завоевала титул.

Этот поединок будет иметь колоссальное рейтинговое значение: победившая и вышедшая в финал теннисистка начнет следующую неделю в первой десятке мировой классификации WTA.

Где и когда смотреть полуфинал Костюк - Носкова

Поединок между украинкой и чешкой состоится в четверг, 9 июля. Старт встречи запланирован не ранее 17:30 по Киеву.

В другом полуфинальном противостоянии на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета путевку в финал разыграют американская звезда Коко Гофф и чешка Каролина Мухова.

Официальным транслятором Уимблдона-2026 в Украине является "Общественное Спорт". Прямая трансляция полуфинального поединка с участием Марты Костюк будет доступна вживую на одноименной цифровой платформе, местных телеканалах "Суспільного", а также на YouTube-канале "Суспільне спорт".