Костюк не доиграет Уимблдон-2026 в одном из разрядов: что известно

Ведущая украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение досрочно завершить выступления в парном разряде Уимблдонского турнира-2026. Украинка снялась с соревнований после того, как впервые в карьере пробилась в четвертьфинал в одиночной сетке.

Проблемы со здоровьем и решение команды

Сегодня, 6 июля, Костюк провела тяжелый поединок в четвертом круге одиночного разряда, где уверенно одолела американку Эшлин Крюгер . Этот триумф позволил Марте оформить дебютный в карьере выход в 1/4 финала на лондонских кортах.

По расписанию сегодня украинка должна была второй раз подряд играть два матча в день – кроме одиночного, и в парном разряде. Подобный марафон она уже преодолела в субботу, 4 июля. Однако в этот раз в ситуацию вмешались проблемы с самочувствием на фоне изнурительной лондонской жары. Кроме того, на снятии с парной сетки настоял тренерский штаб теннисистки.

Читайте также: Что внимательные фанаты рассмотрели на Ястремской и Стародубцевой во время матчей Уимблдона

"У меня были проблемы с животом с самого утра, и в целом не всегда просто на турнирах. Я очень мало ем. Ем максимум, что я могу, сразу скажу. Это, конечно, в такую жару не помогло. Я была готова идти играть, но вся команда меня остановила - все же одиночка в приоритете" - объяснила Костюк причину своего решения в комментарии для "Суспільне Спорт".

В парном разряде Марта выступала в тандеме с румынкой Еленой-Габриэлой Русе. В рамках 1/8 финала украинско-румынский дуэт должен был соревноваться против девятых сеяных – Эллен Перес (Австралия) и Деми Схюрс (Нидерланды). Благодаря выходу в третий круг Костюк повторила свой личный рекорд на парном Уимблдоне.

После решения Марты Украина полностью утратила представительство в парном разряде.

Что дальше для Костюк на Уимблдоне

Свой исторический четвертьфинальный поединок в личном разряде Марта Костюк сыграет в среду, 8 июля.

Соперницей украинской теннисистки в борьбе за путевку в полуфинал станет седьмая ракетка мира, итальянка Жасмин Паолини.