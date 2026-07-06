ua en ru
Пн, 06 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Исторический триумф: Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона

14:41 06.07.2026 Пн
3 мин
Как украинка отомстила за Снтгур и что дальше?
aimg Екатерина Урсатий
Исторический триумф: Марта Костюк впервые в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона Марта кость (фото: Getty Imges)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 13) продемонстрировала невероятный перформанс на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. В поединке 1/8 финала Уимблдона-2026 24-летняя украинка в двух сетах одолела сопротивление представительницы США Эшлин Крюгер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Нервный старт и характер: как прошел матч против Крюгера

Противостояние на лондонской траве длилось 1 час и 23 минуты. До этого матча теннисистки имели одну очную встречу, так что теперь счет в личных противостояниях сравнялся - 1:1.

Крюгер была опасной соперницей, ведь на предыдущей стадии именно она выбила из турнира другую украинку Дарию Снигур. К тому же в четвертом круге Марта оставила позади эксвосьмую ракетку мира Эмму Наварро, поэтому эмоциональный фон был максимально напряженным.

Американка активно начала встречу и забрала стартовый гейм. Однако Костюк мгновенно перехватила инициативу, выдав мощный рывок из четырех выигранных геймов подряд. Крюгер попыталась вернуться в игру и даже почти сравняла счет, но Марта проявила хладнокровие – 6:4 за 38 минут.

Вторая партия превратилась в качели со взаимным обменом геймами. В середине сета Крюгер сумела оформить брейк и вырвалась вперед – 4:2.

В этот критический момент Костюк включила максимальные обороты: украинка не просто отыгралась, но под ноль забрала финальные гейма, закрыв матч с аналогичным счетом - 6:4.

Статистика матча: преимущество в каждом компоненте

Марта полностью обыграла оппонентку по качеству и агрессивности действий на корте.

Наша теннисистка выполнила два эйса (против одного у соперницы) и забила солидные 17 виннеров, тогда как у Крюгера этот показатель остановился на отметке девять.

К тому же американка допустила 19 непринужденных ошибок, тогда как Марта отыграла гораздо чище – всего 11 недостатков.

Фантастический сезон: Костюк переписывает историю

Выход в 1/4 финала – это лучший результат Марты Костюк на травяном Грендслеме за всю ее карьеру. В предыдущие годы (в 2023 и 2024) она не могла преодолеть барьер третьего раунда.

Этот успех стал логическим продолжением невероятного сезона-2026 для украинки. Марти уже второй раз подряд удается выйти в четвертьфинал на турнирах Большого шлема — напомним, всего несколько недель назад она установила абсолютный рекорд карьеры, дойдя до полуфинала на грунтовом Ролан Гаррос.

Что дальше: соперница в одиночке и выступление в парах

В дебютном для себя четвертьфинале Уимблдона Марта Костюк скрестит ракетки с победительницей пара между звездной итальянкой Жасмин Паолини и молодой представительницей Филиппин Александрой Эалой.

Однако отдыхать украинцы некогда. Сегодня же 6 июля Марта проведет еще один поединок, но уже в парном разряде.

Вместе со своей неизменной напарницей, румынкой Еленой-Габриэлой Русе, она выйдет на корт против девятых сеяных турнира – дуэта Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды). Матч запланирован третьим запуском, он начнется не раньше 17:30 по киевскому времени.

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Марта Костюк Уимблдон
Новости
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)
Украинские дроны впервые атаковали Омский НПЗ - самый большой в России (яркие кадры)
Аналитика
Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины
Мария Волощукредактор РБК-Украина Россия массово бьет по складам: как атаки меняют логистику и рынок недвижимости Украины