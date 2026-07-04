ua en ru
Сб, 04 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Две безумные победы за день: Костюк вырвала эпический дубль на Уимблдоне-2026

19:16 04.07.2026 Сб
2 мин
Вторая ракетка Украины вырвала вторую суперпобеду в сутки. Как это было?
aimg Екатерина Урсатий
Две безумные победы за день: Костюк вырвала эпический дубль на Уимблдоне-2026 марта Костюк (фото: Getty Imges)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

После триумфа в одиночной сетке Марта Костюк второй раз за день вышла на траву Лондона и пробилась в 1/8 финала парного Уимблдона-2026. Дуэт Костюк и Елены Русе обыграл теннисисток из Индонезии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Валидальный тайбрейк: как Марта и Елена вырывали победу

Противостояние против индонезийского тандема Альдила Сутджиади/Дженис Тжен длилось 1 час и 49 минут. Несмотря на итоговый счет 2:0 в пользу украинки и румынки, матч показался нервным и бескомпромиссным.

Старт первой партии остался за индонезийцами, стремительно поведшими 2:0. Однако Костюк и Русе мгновенно включили дополнительные скорости и ответили соперницам мощным рывком из пяти выигранных геймов подряд, что позволило спокойно закрыть сет - 6:4.

Во второй партии украинка с румынкой, казалось, обеспечили себе комфортный задел (3:0), но оппоненты не собирались сдаваться без боя. Они перехватили инициативу, выиграли четыре гейма подряд и сравняли игру.

Дело дошло до драматического тайбрейка. Индонезийки проявили недюжинную устойчивость, дважды отыграв матч-пойнты, однако в супернапряженной концовке Костюк и Русе таки дожали соперниц - 10:8 на тайбрейке.

Национальный рекорд и турнирные перспективы

Этот успех позволил Марти Костюк стать первой представительницей Украины, которая пробилась в третий раунд (1/8 финала) парного разряда на Уимблдоне-2026.

Ранее турнир в Лондоне, к сожалению, уже покинула Людмила Киченок, однако шансы присоединиться к Марте на этой стадии еще сохраняют Юлия Стародубцева, а также дуэт Ангелины Калининой и Дайаны Ястремской.

Напомним, что на старте соревнований Костюк и Русе совершили громкую сенсацию, выбив пятых сеяных турнира - Николь Мелихар (США) и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Следующими соперницами украинско-румынского тандема станут либо девятые сеянные Эллен Перес (Австралия)/Деми Схюрс (Нидерланды), либо пара Камила Осорио (Колумбия)/ Солана Сиерра (Аргентина).

Ранее мы подробно писали о том, как несколько часов назад Марта Костюк эффектно разбила звездную американку Эмму Наварро и впервые в карьере вышла в 1/8 финала одиночного разряда Уимблдона.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Марта Костюк Уимблдон
Новости
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)
Украинские дроны поразили нефтяной терминал в Санкт-Петербурге (видео)
Аналитика
"Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Чувствуешь боль – значит живой". История ветерана, который прошел ад под Клещеевкой