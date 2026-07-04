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Дві шалені перемоги за день: Костюк вирвала епічний дубль на Вімблдоні-2026

19:16 04.07.2026 Сб
2 хв
Друга ракетка України вирвала другу суперперемогу за добу. Як це було?
aimg Катерина Урсатій
Дві шалені перемоги за день: Костюк вирвала епічний дубль на Вімблдоні-2026 марта Костюк (фото: Getty Imges)
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Після тріумфу в одиночній сітці Марта Костюк вдруге за день вийшла на траву Лондона і пробилася до 1/8 фіналу парного Вімблдону-2026. Дует Костюк та Єлени Русе переграв тенісисток з Індонезії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Валідольний тайбрейк: як Марта та Єлена виривали перемогу

Протистояння проти індонезійського тандему Альділа Сутджіаді / Дженіс Тжен тривало 1 годину та 49 хвилин. Попри підсумковий рахунок 2:0 на користь українки та румунки, матч видався надзвичайно нервовим та безкомпромісним.

Старт першої партії залишився за індонезійками, які стрімко повели 2:0. Проте Костюк та Русе миттєво увімкнули додаткові швидкості й відповіли суперницям потужним ривком із п'яти виграних геймів поспіль, що й дозволило спокійно закрити сет - 6:4.

У другій партії українка з румункою, здавалося, забезпечили собі комфортний заділ (3:0), але опонентки не збиралися здаватися без бою. Вони перехопили ініціативу, виграли чотири гейми поспіль і зрівняли гру.

Справа дійшла до драматичного тайбрейку. Індонезійки проявили неабияку стійкість, двічі відігравши матчпойнти, проте в супернапруженій кінцівці Костюк та Русе таки дотиснули суперниць - 10:8 на тайбрейку.

Національний рекорд та турнірні перспективи

Цей успіх дозволив Марті Костюк стати першою представницею України, яка пробилася до третього раунду (1/8 фіналу) парного розряду на Вімблдоні-2026.

Раніше турнір у Лондоні, на жаль, уже залишила Людмила Кіченок, проте шанси приєднатися до Марти на цій стадії ще зберігають Юлія Стародубцева, а також дует Ангеліни Калініної та Даяни Ястремської.

Нагадаємо, що на старті змагань Костюк та Русе створили гучну сенсацію, вибивши п'ятих сіяних турніру - Ніколь Меліхар (США) та Ерін Рутліфф (Нова Зеландія).

Наступними суперницями українсько-румунського тандему стануть або дев'яті сіяні Еллен Перес (Австралія) / Демі Схюрс (Нідерланди), або пара Каміла Осоріо (Колумбія) / Солана Сієрра (Аргентина).

Раніше ми детально писали про те, як кілька годин тому Марта Костюк ефектно розбила зіркову американку Емму Наварро і вперше в кар'єрі вийшла до 1/8 фіналу одиночного розряду Вімблдону.

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