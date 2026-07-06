Костюк не дограє Вімблдон-2026 в одному з розрядів: що відомо

Провідна українська тенісистка Марта Костюк ухвалила рішення достроково завершити виступи у парному розряді Вімблдонського турніру-2026. Українка знялася зі змагань після того, як уперше в кар'єрі пробилася до чвертьфіналу в одиночній сітці.

Проблеми зі здоров'ям і рішення команди

Сьогодні, 6 липня, Костюк провела важкий поєдинок у четвертому колі одиночного розряду, де впевнено здолала американку Ешлін Крюгер. Цей тріумф дозволив Марті оформити дебютний у кар'єрі вихід до 1/4 фіналу на лондонських кортах.

За розкладом сьогодні українка мала вдруге поспіль грати два матчі за день – крім одиночного, і в парному розряді. Аналогічний марафон вона вже подолала в суботу, 4 липня. Проте цього разу в ситуацію втрутилися проблеми із самопочуттям на тлі виснажливої лондонської спеки. Крім того, на знятті з парної сітки наполіг тренерський штаб тенісистки.

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"У мене були проблеми з животом від самого ранку, і в цілому не завжди просто на турнірах. Я дуже мало їм. Їм максимум, що я можу, одразу скажу. Це, звісно, у таку спеку не допомогло. Я була готова йти грати, але вся команда мене зупинила - все ж одиночка в пріоритеті. І навіть якби не було сьогодні такої спеки, можливо, я б вийшла на корт, але це дуже важко", - пояснила Костюк причину свого рішення в коментарі для "Суспільного Спорт".

У парному розряді Марта виступала в тандемі з румункою Єленою-Габріелою Русе. У рамках 1/8 фіналу українсько-румунський дует мав змагатися проти дев'ятих сіяних – Еллен Перес (Австралія) та Демі Схюрс (Нідерланди). Завдяки виходу до третього кола Костюк повторила свій особистий рекорд на парному Вімблдоні.

Після рішення Марти Україна повністю втратила представництво у парному розряді.

Що далі для Костюк на Вімблдоні

Свій історичний чвертьфінальний поєдинок в особистому розряді Марта Костюк зіграє у середу, 8 липня.

Суперницею української тенісистки у боротьбі за путівку до півфіналу стане сьома ракетка світу, італійка Жасмін Паоліні.