ua en ru
Ср, 08 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Марта Костюк узнала соперницу в полуфинале Уимблдона: как сыграли конкурентки

17:58 08.07.2026 Ср
3 мин
Новая звезда Уимблдона бросает вызов Костюк в битве за финал
aimg Екатерина Урсатий
Марта Костюк узнала соперницу в полуфинале Уимблдона: как сыграли конкурентки Марта Костюк (фото: Getty Imges)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинская теннисистка Марта Костюк получила соперницу в полуфинале Уимблдона-2026. Ею стала чешка Линда Носкова, которая в среду, 8 июля, уверенно разобралась с бельгийкой Элизе Мертенс в заключительном матче четвертьфинальной стадии травяного мейджора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Чешский прорыв на кортах Лондона

Матч между Линдой Носковой и Элизе Мертенс длился 1 час и 46 минут. Организаторы зафиксировали солидное статистическое преимущество чешской теннисистки.

Носкова выполнила семь подач навылет против четырех эйсов в Мертенс и существенно преобладала по количеству выигранных мячей (виннеров) - 30 против 18.

Несмотря на то, что Линда чаще допускала непринужденные ошибки (31 против 23), ее агрессивный стиль принес результат. Бельгийка за всю игру имела только один брейк-пойнт, который так и не смогла реализовать.

В стартовой партии оппоненты шли на равных к счету 3:3. После этого Носкова перехватила инициативу, сделала ключевой брейк и закрыла сет - 6:3.

Вторая партия развивалась по схожему сценарию, однако здесь все решилось в 11-м гейме. Чешка с первой попытки реализовала брейкпоинт, после чего хладнокровно подала на матч.

Исторические подтексты и битва за топ-10

Для 21-летней Линды Носковой (12-й номер рейтинга WTA) это дебютный выход в полуфинал на уровне турниров Grand Slam.

Она стала самой молодой полуфиналисткой Уимблдона с 2018 года, когда этой стадии добралась Елена Остапенко. Кроме того, среди чешских игроков это самый молодой прорыв в 1/2 финала с 2011 года, когда торжествовала Петра Квитова.

Читайте также: Костюк не доиграет Уимблдон-2026 в одном из разрядов: что известно

Для Марты Костюк (WTA 13), которая в своем четвертьфинале уверенно обыграла вицечемпионку 2024 года Жасмин Паолини, встреча с Носковой будет второй очной битвой в карьере.

В конце апреля этого года девушки пересекались в четвертьфинале престижного тысяченачальника в Мадриде. Тогда Костюк победила в двух сетах, а затем завоевала титул.

Этот поединок будет иметь колоссальное рейтинговое значение: победившая и вышедшая в финал теннисистка начнет следующую неделю в первой десятке мировой классификации WTA.

Где и когда смотреть полуфинал Костюк - Носкова

Поединок между украинкой и чешкой состоится в четверг, 9 июля. Старт встречи запланирован не ранее 17:30 по Киеву.

В другом полуфинальном противостоянии на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета путевку в финал разыграют американская звезда Коко Гофф и чешка Каролина Мухова.

Официальным транслятором Уимблдона-2026 в Украине является "Общественное Спорт". Прямая трансляция полуфинального поединка с участием Марты Костюк будет доступна вживую на одноименной цифровой платформе, местных телеканалах "Суспільного", а также на YouTube-канале "Суспільне спорт".

Ранее мы сообщили, на каких позициях находятся украинки в обновленном рейтинге WTA.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Марта Костюк Уимблдон
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО в Анкаре: все подробности
Аналитика
Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Гонка вооружений не останавливается ни на миг: интервью с Ярославом Гришиным, "Генерал Черешня"