Марта Костюк дізналася суперницю у півфіналі Вімблдону: як зіграли конкурентки

Українська тенісистка Марта Костюк отримала суперницю у півфіналі Вімблдона-2026. Нею стала чешка Лінда Носкова, яка у середу, 8 липня, впевнено розібралася з бельгійкою Елізе Мертенс у заключному матчі чвертьфінальної стадії трав'яного мейджору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Чеський прорив на кортах Лондона

Матч між Ліндою Носковою та Елізе Мертенс тривав 1 годину і 46 хвилин. Організатори зафіксували солідну статистичну перевагу чеської тенісистки.

Носкова виконала сім подач навиліт проти чотирьох ейсів у Мертенс та суттєво переважала за кількістю виграних м'ячів (віннерів) - 30 проти 18.

Попри те, що Лінда частіше припускалася невимушених помилок (31 проти 23), її агресивний стиль приніс результат. Бельгійка за всю гру мала лише один брейк-пойнт, який так і не зуміла реалізувати.

У стартовій партії опонентки йшли на рівних до рахунку 3:3. Після цього Носкова перехопила ініціативу, зробила ключовий брейк та закрила сет - 6:3.

Друга партія розвивалася за схожим сценарієм, проте тут усе вирішилося в 11-му геймі. Чешка з першої спроби реалізувала брейкпоінт, після чого холоднокровно подала на матч.

Історичні підтексти та битва за топ-10

Для 21-річної Лінди Носкової (12-й номер рейтингу WTA) це дебютний вихід до півфіналу на рівні турнірів Grand Slam.

Вона стала наймолодшою півфіналісткою Вімблдона з 2018 року, коли цієї стадії дісталася Єлена Остапенко. Крім того, серед чеських гравчинь це наймолодший прорив до 1/2 фіналу з 2011 року, коли тріумфувала Петра Квітова.

Для Марти Костюк (WTA 13), яка у своєму чвертьфіналі впевнено переграла віцечемпіонку 2024 року Жасмін Паоліні, зустріч із Носковою буде другою очною битвою в кар'єрі.

Наприкінці квітня цього року дівчата перетиналися у чвертьфіналі престижного "тисячника" в Мадриді. Тоді Костюк перемогла у двох сетах, а згодом завоювала титул.

Цей поєдинок матиме колосальне рейтингове значення: тенісистка, яка переможе і вийде у фінал, розпочне наступний тиждень у першій десятці світової класифікації WTA.

Де та коли дивитися півфінал Костюк - Носкова

Поєдинок між українкою та чешкою відбудеться вже у четвер, 9 липня. Старт зустрічі запланований не раніше 17:30 за київським часом.

В іншому півфінальному протистоянні на кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу і крокету путівку до фіналу розіграють американська зірка Коко Гофф та чешка Кароліна Мухова.

Офіційним транслятором Вімблдону-2026 в Україні є "Суспільне Спорт". Пряма трансляція півфінального поєдинку за участю Марти Костюк буде доступна наживо на однойменній цифровій платформі, місцевих телеканалах "Суспільного", а також на YouTube-каналі "Суспільне Спорт".