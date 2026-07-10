Магучих не остановилась после "золота" чемпионата Украины и поразила новым достижением

Победа и гроссмейстерский бонус

Магучих подходила к соревнованиям в статусе абсолютной фаворитки, поэтому сознательно пропускала первоначальные отметки. Пока другие участницы начинали борьбу с 1,60 м, Ярослава вышла в сектор только тогда, когда планку подняли на 1,87 м. Эту высоту, как и следующую в 1,93 м, она покорила с первого раза без проблем.

Обеспечив золотую медаль, спортсменка решила штурмовать планку на отметке 2,00 м. Первые две попытки оказались неудачными — планка предательски падала. Однако с третьего раза титулованная атлетка совершила безупречный прыжок и взяла двухметровую высоту. Это ее лучший результат в летней части сезона-2026.

Серебряное возвращение Геращенко

Главную конкуренцию чемпионке составила Ирина Геращенко. Для нее этот чемпионат Украины стал первым за последние два года. Спортсменка полностью пропустила прошлый сезон из-за беременности и рождения ребенка.

Несмотря на длительную паузу, Геращенко продемонстрировала отличную форму. Она уверенно взяла высоту 1,87 м и завоевала серебряную награду. Бронза досталась Лилии Клинцовой из Харьковской области, остановившейся на отметке 1,79 м.

Главный экзамен лета впереди

Национальное первенство во Львове имеет важное значение для формирования состава сборной. Эти соревнования стали важным этапом подготовки к чемпионату Европы по легкой атлетике, который будет принимать Великобритания с 10 по 16 августа.