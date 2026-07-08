Лукаку, Дьекереш или Фоден: Бондарь назвал самого сложного соперника

Как Бондарь остановил Лукаку

9 декабря 2020 донецкий "Шахтер" сыграл в нулевую ничью с миланским "Интером" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В этом матче ярко проявил себя именно центральный защитник "горняков", который в паре с Витао и Давитом Хочолавой остановил тандем нападающих Ромелу Лукаку – Лаутаро Мартинес.

В марте 2026 года сборная Украины по футболу проиграла Швеции решающий матч отбора на ЧМ-2026. Хет-трик в составе шведской команды оформил Виктор Дьекереш, с которым Валерий Бондарь не смог справиться.

– Я всегда говорил, что против Лукаку мне было действовать тяжелее всего. Во всей моей карьере. Но теперь поставлю их на один уровень с Дьекерешем. По-моему, у этого игрока есть все качества, которыми должен обладать современный форвард высокого класса, – отметил Бондарь.

Фил Фоден – топ-форвард еще с юношеского возраста

В 2017 году Бондарь противостоял нынешней звезде "Манчестер Сити" Филу Фодену. По его словам, Фоден – пример игрока, выросшего у футболиста топ-уровня.

– Если брать категорию U-19, то против Манчестер Сити в целом было сложно играть. По Фодену: уже тогда было видно, что у футболиста серьезные задатки. И, наконец, он вырос в качественного игрока, который сейчас представляет один из лучших клубов мира. С крайними форвардами тоже трудно было справиться тогда. Это демонстрирует, что они выделялись как на юношеском уровне, так и на взрослом, – вспоминает Валерий.

Карьера Бондаря в "Шахтере"

Валерий Бондарь дебютировал за "Шахтер" еще в 2019 году. Воспитанник клубной академии быстро выиграл конкуренцию за место в стартовом составе. Особое доверие Бондарь получил во времена Луиша Каштру (2019-2021).

В 2020 году футболист дебютировал за сборную Украины. Годом ранее, в 2019-м, под руководством Александра Петракова, Валерий Бондарь стал чемпионом мира в возрастной категории U-20.