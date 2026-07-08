Самолет сборной Бразилии вернулся домой только с одним игроком

Лишь один из 26 футболистов официальной заявки сборной Бразилии воспользовался чартерным рейсом, организованным федерацией для возвращения домой после вылета с ЧМ-2026. Единственным игроком, улетевшим этим самолетом из Нью-Джерси в Рио, стал защитник "Фламенго" Данило.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Folha de S.Paulo .
Бразильская конфедерация футбола (CBF) заранее зафрахтовала большой самолет, который должен был доставить команду на родину. Однако после неожиданного вылета в 1/8 финала от Норвегии (1:2) борт вылетел из США почти пустым.
Кроме Данило, в салоне находились только руководители федерации, персонал, тренеры и молодой вратарь Лео Наннетти. Последний тренировался со сборной как четвертый голкипер, но даже не входил в официальный список турнира.
Главный тренер команды Карло Анчелотти, возглавляющий сборную, решил вообще не лететь в Бразилию. Сразу после поражения он отправился в Канаду, где у его семьи есть частный дом.
Звездные футболисты также разлетелись по курортам, чтобы избежать встречи с фанатами. Так, Неймар вместе с семьей оперативно вылетел в Орландо, а Винисиус Жуниор отправился на отдых на Ибицу.
Большинство других игроков играют в европейских топ-чемпионатах, поэтому они самостоятельно отправились в Европу для подготовки к новому сезону.
Такое поведение команды вызвало волну возмущения на родине. Недовольные болельщики уже устроили массовые акции протеста под стенами офиса CBF.
Следующие матчи сборная Бразилии проведет в конце сентября – это будут два товарищеских поединка против Австралии. Однако сможет ли Анчелотти вернуть доверие фанатов после этого провала, остается под большим вопросом.
Ранее мы писали, что матч против Норвегии стал последним для Неймара в футболке сборной – форвард в слезах объявил о завершении карьеры. Также руководство конфедерации футбола Бразилиb определилось с будущим Карло Анчелотти на фоне раннего вылета из чемпионата мира.