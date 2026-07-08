Самолет сборной Бразилии вернулся домой только с одним игроком

Бразильская конфедерация футбола (CBF) заранее зафрахтовала большой самолет, который должен был доставить команду на родину. Однако после неожиданного вылета в 1/8 финала от Норвегии (1:2) борт вылетел из США почти пустым.

Кроме Данило, в салоне находились только руководители федерации, персонал, тренеры и молодой вратарь Лео Наннетти. Последний тренировался со сборной как четвертый голкипер, но даже не входил в официальный список турнира.

Где спрятались звезды сборной

Главный тренер команды Карло Анчелотти, возглавляющий сборную, решил вообще не лететь в Бразилию. Сразу после поражения он отправился в Канаду, где у его семьи есть частный дом.

Звездные футболисты также разлетелись по курортам, чтобы избежать встречи с фанатами. Так, Неймар вместе с семьей оперативно вылетел в Орландо, а Винисиус Жуниор отправился на отдых на Ибицу.

Большинство других игроков играют в европейских топ-чемпионатах, поэтому они самостоятельно отправились в Европу для подготовки к новому сезону.

Кризис в бразильском футболе

Такое поведение команды вызвало волну возмущения на родине. Недовольные болельщики уже устроили массовые акции протеста под стенами офиса CBF.

Следующие матчи сборная Бразилии проведет в конце сентября – это будут два товарищеских поединка против Австралии. Однако сможет ли Анчелотти вернуть доверие фанатов после этого провала, остается под большим вопросом.