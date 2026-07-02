Шаг к полуфиналу и ЧМ: где смотреть матч Украина – Сербия на юношеском Евро-2026

Борьба за путевку на ЧМ-2027

Украинцы удачно начали чемпионат Европы, одержав в первом туре волевую победу над сверстниками из Хорватии со счетом 3:1. Сейчас команда Дмитрия Михайленко с 3 очками делит первое место в группе B со сборной Италии, которая в своем стартовом матче обыграла Сербию (2:0). Сербская сборная замыкает квартет без набранных баллов и забитых мячей.

На кону в поединке будет стоять не только выход в полуфинал Евро-2026, который Украина обеспечит себе в случае выигрыша. Дело в том, что континентальное первенство параллельно является отбором на чемпионат мира-2027 U-20 – и полуфиналисты гарантируют себе участие в мировом форуме.

Напомним, что в заключительном туре группового этапа, который пройдет 5 июля, сборная Украины будет противостоять команде Италии. Сам континентальный турнир в Уэльсе продлится до 11 июля.

Где смотреть матчи Евро-2026 в Украине

Поединок Украина – Сербия состоится в валлийском городе Бангоре на арене Bangor City Stadium. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция этой и последующих встреч "сине-желтых" будет доступна на платформах "Суспільне спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Кроме того, матчи покажет медиасервис MEGOGO – в разделе "Спорт" по подписке, а также на бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2.