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Шаг к полуфиналу и ЧМ: где смотреть матч Украина – Сербия на юношеском Евро-2026

13:31 02.07.2026 Чт
2 мин
"Сине-желтые" постараются развить успех после уверенного старта
aimg Андрей Костенко
Украина стартовала на Евро победой над Хорватией (фото: УАФ)

В четверг, 2 июля, юношеская сборная Украины U-19 проведет свой второй поединок в рамках группового этапа чемпионата Европы-2026, который в эти дни проходит в Уэльсе. Соперником "сине-желтых" станет команда Сербии.

Чем важен этот поединок и где смотреть трансляцию вживую – сообщает РБК-Украина.

Борьба за путевку на ЧМ-2027

Украинцы удачно начали чемпионат Европы, одержав в первом туре волевую победу над сверстниками из Хорватии со счетом 3:1. Сейчас команда Дмитрия Михайленко с 3 очками делит первое место в группе B со сборной Италии, которая в своем стартовом матче обыграла Сербию (2:0). Сербская сборная замыкает квартет без набранных баллов и забитых мячей.

На кону в поединке будет стоять не только выход в полуфинал Евро-2026, который Украина обеспечит себе в случае выигрыша. Дело в том, что континентальное первенство параллельно является отбором на чемпионат мира-2027 U-20 – и полуфиналисты гарантируют себе участие в мировом форуме.

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Напомним, что в заключительном туре группового этапа, который пройдет 5 июля, сборная Украины будет противостоять команде Италии. Сам континентальный турнир в Уэльсе продлится до 11 июля.

Где смотреть матчи Евро-2026 в Украине

Поединок Украина – Сербия состоится в валлийском городе Бангоре на арене Bangor City Stadium. Стартовый свисток раздастся в 20:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция этой и последующих встреч "сине-желтых" будет доступна на платформах "Суспільне спорт" и местных телеканалах "Суспільного".

Кроме того, матчи покажет медиасервис MEGOGO – в разделе "Спорт" по подписке, а также на бесплатном телеканале "MEGOGO СПОРТ" в цифровой сети Т2.

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