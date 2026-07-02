Крок до півфіналу та ЧС: де дивитися матч Україна – Сербія на юнацькому Євро-2026

Боротьба за путівку на ЧС-2027

Українці вдало розпочали чемпіонат Європи, здобувши у першому турі вольову перемогу над однолітками з Хорватії з рахунком 3:1. Наразі команда Дмитра Михайленка з 3 очками ділить перше місце в групі B зі збірною Італії, яка у своєму стартовому матчі переграла Сербію (2:0). Сербська збірна наразі замикає квартет без набраних балів і забитих м'ячів.

На кону у поєдинку буде стояти не лише вихід у півфінал Євро-2026, який Україна забезпечить собі в разі виграшу. Справа у тому, що континентальна першість паралельно є відбором на чемпіонат світу-2027 U-20 – і півфіналісти гарантують собі участь у світовому форумі.

Нагадаємо, що в заключному турі групового етапу, який відбудеться 5 липня, збірна України протистоятиме команді Італії. Сам континентальний турнір в Уельсі триватиме до 11 липня.

Де дивитися матчі Євро-2026 в Україні

Поєдинок Україна – Сербія відбудеться у валлійському місті Бангор на арені Bangor City Stadium. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Пряма трансляція цієї та наступних зустрічей "синьо-жовтих" буде доступна на платформах "Суспільне Спорт" та місцевих телеканалах "Суспільного".

Крім того, матчі покаже медіасервіс MEGOGO — у розділі "Спорт" за передплатою, а також на безкоштовному телеканалі "MEGOGO СПОРТ" у цифровій мережі Т2.