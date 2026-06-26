Крах экс-обладателей Кубка Украины: стадион – в аренду под офис, игроки – свободные агенты

Что произошло с "Ворсклой"?

Команда находится в глубоком кризисе еще с сезона 2024/2025: в стыковых матчах за право остаться в УПЛ бело-зеленые проиграли "Кудровцы" в серии пенальти и опустились в Первую лигу. Весь прошлый сезон команда не могла прийти в себя: как следствие 14 место в Первой лиге и отказ от профессионального статуса по завершении сезона.

Стоит отметить, что финалист Кубка Украины, футбольный клуб "Чернигов", финишировал лишь на одну позицию выше "Ворсклы", опередив полтавчан на одно очко.

В сезоне 2025/2026 "Ворскла" имела трансферный бан и доигрывала сезон собственными питомцами. Командой руководил Валерий Куценко.

Стадион сдают в аренду

Сегодня на официальных ресурсах клуба появилось объявление об аренде помещений на стадионе "Ворскла". Предлагают как офисные помещения, так и складские:

"Футбольный клуб "Ворскла" предлагает в аренду коммерческие помещения разной площади на территории стадиона. Если вы ищете локацию с отличной транспортной развязкой, развитой инфраструктурой и особой атмосферой в самом центре города, наши площади идеально подойдут для вашего старта или расширения.

Комфортные офисные помещения – для размещения вашей команды, бэк-офиса или представительства. Вместительные складские зоны – удобные подъездные пути на территории комплекса, что значительно упрощает логистику. Гибкие условия и индивидуальный подход к каждому арендатору", – говорится в сообщении на официальном сайте "Ворсклы".

Игроки – на выход

Как утверждает издание UA-Футбол , все игроки и тренеры получили статус свободного агента. Это означает, что они больше не обременены контрактными обязательствами с "Ворсклой" и могут самостоятельно заниматься дальнейшим трудоустройством.

В комментарии изданию Sport Arena спортивный директор клуба Владимир Чеснаков оценил шансы "Ворсклы" на участие в каком-либо турнире на профессиональном уровне, как низкое:

"В этом сезоне на 95% Ворскла не будет нигде участвовать – ни во всеукраинских, ни даже в областных соревнованиях", – заявил Чеснаков.