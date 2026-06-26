Крах екс-володарів Кубка України: стадіон – в оренду під офіс, гравці – вільні агенти

Полтавський клуб, який вигравав Кубок України 2009 року, переживає глибоку кризу: на стадіоні пропонують орендувати приміщення під офіси та склади.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт "Ворскли".
Команда перебуває в глибокій кризі ще з сезону 2024/2025: у стикових матчах за право залишитися в УПЛ біло-зелені програли "Кудрівці" в серії пенальті та опустилися до Першої ліги. Весь минулий сезон команда не могла прийти до тями: як наслідок 14 місце у Першій лізі і відмова від професійного статусу по завершенні сезону.
Варто відзначити, що фіналіст Кубка України, футбольний клуб "Чернігів", фінішував лише на одну позицію вище за "Ворсклу", випередивши полтавців на одне очко.
У сезоні 2025/2026 "Ворскла" мала трансферний бан та догравала сезон власними вихованцями. Командою керував Валерій Куценко.
Сьогодні на офіційних ресурсах клубу з'явилося оголошення про оренду приміщень на стадіоні "Ворскла". Пропонують як офісні прміщення, так і складські:
"Футбольний клуб "Ворскла" пропонує в оренду комерційні приміщення різної площі на території стадіону. Якщо ви шукаєте локацію з чудовою транспортною розв'язкою, розвиненою інфраструктурою та особливою атмосферою в самому центрі міста, наші площі ідеально підійдуть для вашого старту або розширення.
Комфортні офісні приміщення — для розміщення вашої команди, бек-офісу чи представництва. Місткі складські зони — зручні під'їзні шляхи на території комплексу, що значно спрощує логістику. Гнучкі умови та індивідуальний підхід до кожного орендаря", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті "Ворскли".
Як стверджує видання UA-Футбол, усі гравці та тренери отримали статус вільного агента. Це означає, що вони більше не обтяжені контрактними обов'язками із "Ворсклою" і можуть самостійно займатися подальшим працевлаштуванням.
У коментарі виданню Sport Arena спортивний директор клубу Володимир Чеснаков оцінив шанси "Ворскли" на участь у бодай якомусь турнірі на професійному рівні, як низьку:
"У цьому сезоні на 95% Ворскла не буде ніде брати участі – ні у всеукраїнських, ні навіть в обласних змаганнях", – заявив Чеснаков.
Раніше ми повідомляли, що екскерівник "Ворскли" пішов на клуб із судовим позовом: він вимагає виплатити понад півмійльона гривень.