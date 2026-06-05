В компании с чемпионами мира: сборная Украины узнала соперников в группе на ЧМ-2027 по хоккею

Группа Украины: вызов в Дюссельдорфе

Следующий чемпионат мира будет принимать Германия с 14 по 30 мая 2027 года. Украинскую сборную отправили в группу A, поединки которой будет принимать город Дюссельдорф.

Соперниками нашей команды на групповом этапе станут:

Германия (хозяева турнира)

Швейцария

Финляндия

Швеция

Латвия

Австрия

Словения

Как видим, среди оппонентов "сине-желтых" не только хозяева турнира, но и действующие чемпионы и вице-чемпионы мира - сборные Финляндии и Швейцарии соответственно.

Параллельно в группе B будут соревноваться Канада, США, Чехия, Словакия, Дания, Норвегия, Казахстан и Венгрия. Точное расписание матчей группового раунда организаторы объявят позже.

Регламент и главные соперники

Главной задачей для подопечных Дмитрия Христича будет сохранение прописки в высшем дивизионе. По регламенту соревнований, по итогам группового турнира по одной худшей команде из каждой группы автоматически вылетают во второй по силе дивизион (Дивизион 1A).

Поэтому очевидно, что главными для нашей команды на турнире будут поединки против Австрии и Словении.

Напомним, украинская национальная команда пробилась в элиту мирового хоккея впервые с 2007 года. "Сине-желтые" завоевали путевку на повышение после того, как финишировали вторыми в Дивизионе 1A. Вместе с украинцами в элиту прошла команда Казахстана. Эти сборные заменят в Топ-дивизионе неудачников ЧМ-2026 - Великобританию и Италию.