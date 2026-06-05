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У компанії з чемпіонами світу: збірна України дізналася суперників у групі на ЧС-2027 з хокею

13:14 05.06.2026 Пт
2 хв
Міжнародна федерація офіційно розсіяла учасників майбутнього форуму
aimg Андрій Костенко
"Синьо-жовті" на ЧС протистоятимуть елітним збірним (фото: ФХУ)

Міжнародна федерація хокею (IIHF) офіційно оголосила склади груп на чемпіонаті світу 2027 року в елітному дивізіоні. Збірна України, яка за підсумками минулого ЧС у Дивізіоні 1A підвищилася у класі, вперше за 20 років зіграє серед найсильніших команд планети.

Група України: виклик у Дюссельдорфі

Наступний чемпіонат світу прийматиме Німеччина з 14 по 30 травня 2027 року. Українську збірну відправили до групи A, поєдинки якої прийматиме місто Дюссельдорф.

Суперниками нашої команди на груповому етапі стануть:

  • Німеччина (господарі турніру)
  • Швейцарія
  • Фінляндія
  • Швеція
  • Латвія
  • Австрія
  • Словенія

Як бачимо, серед опонентів "синьо-жовтих" не лише господарі турніру, а й чинні чемпіони та віце-чемпіони світу – збірні Фінляндії та Швейцарії відповідно.

Паралельно у групі B змагатимуться Канада, США, Чехія, Словаччина, Данія, Норвегія, Казахстан та Угорщина. Точний розклад матчів групового раунду організатори оголосять пізніше.

Регламент та головні суперники

Головним завданням для підопічних Дмитра Христича буде збереження прописки в найвищому дивізіоні. За регламентом змагань, за підсумками групового турніру по одній найгіршій команді з кожної групи автоматично вилітають до другого за силою дивізіону (Дивізіон 1A).

Тому очевидно, що головними для нашої команди на турнірі будуть поєдинки проти Австрії та Словенії.

Нагадаємо, українська національна команда пробилася до еліти світового хокею вперше з 2007 року. "Синьо-жовті" завоювали путівку на підвищення після того, як фінішували другими у Дивізіоні 1A. Разом з українцями до еліти пройшла команда Казахстану. Ці збірні замінять в Топ-дивізіоні невдах ЧС-2026 – Велику Британію та Італію.

Раніше ми писали, що чемпіон України з хокею планує перейти до закордонної ліги.

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