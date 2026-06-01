"Золотий" овертайм: Фінляндія у фіналі ЧС-2026 з хокею дотиснула Швейцарію (відео)

Збірна Фінляндії з хокею вп'яте у своїй історії виграла чемпіонат світу в елітному дивізіоні. У драматичному фінальному протистоянні ЧС-2026 Суомі в овертаймі вирвали перемогу над господарями турніру – командою Швейцарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційні результати турніру .

ЧС-2026. Фінал

Фінляндія – Швейцарія – 1:0 (овертайм)

Шайба: Хеленіус, 71

Засуха в основний час

Фінальна битва у Цюриху тримала в напрузі до останньої секунди. Протягом трьох повних періодів вболівальники так і не побачили закинутих шайб. За кількістю кидків та гостротою невелика перевага була на боці фінів, проте голкіпери обох збірних продемонстрували стовідсоткову надійність, відпрацювавши годину ігрового часу на нуль.

Цікаво, що фіни святкували взяття воріт ще у першому періоді, коли відзначився Антон Лунделл. Проте після тривалого відеоперегляду арбітри ухвалили рішення скасувати цей гол.

Швейцарці, які на груповому етапі обіграли Фінляндію (4:2) та загалом мали три поспіль очні перемоги над цим суперником на світових першостях, цього разу зламати оборону опонентів не змогли.

Переможний гол у овертаймі

Доля золотих медалей визначилася на 11-й хвилині додаткової 20-хвилинки. Конста Хеленіус узяв ініціативу на себе, здійснив ефектний сольний рейд лівим флангом, змістився ближче до центру та переграв воротаря господарів – 1:0.

Тріумф Фінляндії та трагедія швейцарців

Завдяки цій перемозі Фінляндія завоювала свій п'ятий чемпіонський титул в історії (і перший з 2022 року). Починаючи з 2019-го, це вже третє "золото" для фінів.

Натомість для Швейцарії "срібло" ЧС-2026 стало справжньою трагедією. Команда, яка виграла всі 9 попередніх матчів на домашньому турнірі в основний час, зазнала першої поразки у найважливіший момент.

"Хрестоносці" поступилися у своєму третьому фіналі поспіль (у 2024 році – чехам 0:2, у 2025-му – американцям 0:1 також у овертаймі, а тепер – фінам). У всіх цих трьох вирішальних поєдинках швейцарці не закинули бодай однієї шайби. Загалом це шостий фінал в історії Швейцарії, і всі вони завершувалися "сріблом".

Інші підсумки ЧС-2026

Бронзові нагороди планетарної першості сенсаційно виборола збірна Норвегії, яка в матчі за третє місце в овертаймі дотиснула Канаду (3:2).

Нагадаємо, що цієї весни збірна України посіла друге місце у дивізіоні 1А і вперше з 2007 року пробилася до елітного дивізіону, де зіграє на наступному ЧС.