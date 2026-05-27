ua en ru
Ср, 27 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

З ким зіграє Україна на ЧС з хокею: відомі всі суперники "синьо-жовтих" у елітному дивізіоні

11:23 27.05.2026 Ср
2 хв
На світовій першості визначилися головні невдахи та учасники плей-офф
aimg Андрій Костенко
З ким зіграє Україна на ЧС з хокею: відомі всі суперники "синьо-жовтих" у елітному дивізіоні На ЧС з хокею настала пора вирішальних матчів (фото: x.com/IIHFHockey)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

На чемпіонаті світу-2026 з хокею, матчі якого проходять у Швейцарії, офіційно завершився груповий етап. Стали відомі лідери та невдахи турніру, а також – сітка плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Читайте також: Цього чекали 20 років: збірна України здійснила неймовірний прорив у світовому хокеї

Підсумки групового раунду

Перший етап змагань завершився яскравими лобовими матчами лідерів. У групі В Канада у вольовому стилі переграла Чехію (3:2) та забезпечила собі перше місце. У паралельній групі А Швейцарія дотиснула Фінляндію (4:2), ставши абсолютно найкращою командою групового етапу із сімома перемогами в основний час.

Останню путівку в плей-оф у драматичному стилі вирвали чинні чемпіони світу – збірна США, яка обіграла Австрію (4:1) і застрибнула на четверту сходинку групи А.

Головними невдахами турніру стали Велика Британія та Італія. Обидва колективи фінішували на останніх місцях у своїх групах, не здобувши жодної перемоги в основний час, і офіційно залишили вищий ешелон.

З ким зіграє Україна на ЧС з хокею: відомі всі суперники &quot;синьо-жовтих&quot; у елітному дивізіоні

З ким зіграє Україна на ЧС з хокею: відомі всі суперники &quot;синьо-жовтих&quot; у елітному дивізіоні

Україна та її суперники на ЧС-2027

Саме виліт британців та італійців остаточно зафіксував компанію для збірної України на наступний рік. Нагадаємо, "синьо-жовті" фінішували другими у Дивізіоні 1A, та пробилися до еліти світового хокею вперше з 2007 року. Разом з українцями на підвищення пішов Казахстан.

Наступний чемпіонат світу в елітному дивізіоні прийматиме Німеччина з 14 по 30 травня 2027 року. Україна дізналася повний список суперників, з якими змагатиметься на льоду.

Усі учасники елітного дивізіону ЧС-2027:

  • Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Латвія, США, Угорщина, Канада, Норвегія, Чехія, Словаччина, Швеція, Словенія, Данія, Казахстан, Україна.

Хто зіграє у плей-офф: розклад чвертьфіналів

Поки Україна готується до майбутнього іспиту в Топ-дивізіоні, вісім найсильніших збірних поточного сезону розпочинають битву за медалі першості. Чотири чвертьфінальні пари зіграють в один день – у четвер, 28 травня.

Найгучнішою вивіскою стадії стане суперматч Канади проти США – повторення фіналу Олімпійських ігор-2026, де сильнішими в овертаймі були американці.

Розклад матчів 1/4 фіналу (за київським часом):

  • 17:20. Канада – США
  • 17:20. Фінляндія – Чехія
  • 21:20. Швейцарія – Швеція
  • 21:20. Норвегія – Латвія

З ким зіграє Україна на ЧС з хокею: відомі всі суперники &quot;синьо-жовтих&quot; у елітному дивізіоні

Де дивитися матчі

В Україні за хокейними баталіями ЧС можна стежити на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покаже всі ключові поєдинки стадії плей-офф.

Чвертьфінали відбудуться 28 травня. Півфінали – 30 числа. А матч за 3-тє місце та фінал – 31 травня.

Раніше ми розповіли, як жіноча збірна України з хокею завершила ЧС-2026.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Хокей Чемпіонат світу з хокею
Новини
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Росія може атакувати з Білорусі трасу Київ-Чоп та маршрути поставок із Польщі, - ISW
Аналітика
"Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть
Роман Коткореспондент РБК-Україна "Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть