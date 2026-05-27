З ким зіграє Україна на ЧС з хокею: відомі всі суперники "синьо-жовтих" у елітному дивізіоні

На чемпіонаті світу-2026 з хокею, матчі якого проходять у Швейцарії, офіційно завершився груповий етап. Стали відомі лідери та невдахи турніру, а також – сітка плей-офф.

Підсумки групового раунду

Перший етап змагань завершився яскравими лобовими матчами лідерів. У групі В Канада у вольовому стилі переграла Чехію (3:2) та забезпечила собі перше місце. У паралельній групі А Швейцарія дотиснула Фінляндію (4:2), ставши абсолютно найкращою командою групового етапу із сімома перемогами в основний час.

Останню путівку в плей-оф у драматичному стилі вирвали чинні чемпіони світу – збірна США, яка обіграла Австрію (4:1) і застрибнула на четверту сходинку групи А.

Головними невдахами турніру стали Велика Британія та Італія. Обидва колективи фінішували на останніх місцях у своїх групах, не здобувши жодної перемоги в основний час, і офіційно залишили вищий ешелон.

Україна та її суперники на ЧС-2027

Саме виліт британців та італійців остаточно зафіксував компанію для збірної України на наступний рік. Нагадаємо, "синьо-жовті" фінішували другими у Дивізіоні 1A, та пробилися до еліти світового хокею вперше з 2007 року. Разом з українцями на підвищення пішов Казахстан.

Наступний чемпіонат світу в елітному дивізіоні прийматиме Німеччина з 14 по 30 травня 2027 року. Україна дізналася повний список суперників, з якими змагатиметься на льоду.

Усі учасники елітного дивізіону ЧС-2027:

Швейцарія, Фінляндія, Німеччина, Австрія, Латвія, США, Угорщина, Канада, Норвегія, Чехія, Словаччина, Швеція, Словенія, Данія, Казахстан, Україна.

Хто зіграє у плей-офф: розклад чвертьфіналів

Поки Україна готується до майбутнього іспиту в Топ-дивізіоні, вісім найсильніших збірних поточного сезону розпочинають битву за медалі першості. Чотири чвертьфінальні пари зіграють в один день – у четвер, 28 травня.

Найгучнішою вивіскою стадії стане суперматч Канади проти США – повторення фіналу Олімпійських ігор-2026, де сильнішими в овертаймі були американці.

Розклад матчів 1/4 фіналу (за київським часом):

17:20. Канада – США

17:20. Фінляндія – Чехія

21:20. Швейцарія – Швеція

21:20. Норвегія – Латвія

Де дивитися матчі

В Україні за хокейними баталіями ЧС можна стежити на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покаже всі ключові поєдинки стадії плей-офф.

Чвертьфінали відбудуться 28 травня. Півфінали – 30 числа. А матч за 3-тє місце та фінал – 31 травня.