С кем сыграет Украина на ЧМ по хоккею: известны все соперники "сине-желтых" в элитном дивизионе

11:23 27.05.2026 Ср
2 мин
На мировом первенстве определились главные неудачники и участники плей-офф
aimg Андрей Костенко
С кем сыграет Украина на ЧМ по хоккею: известны все соперники "сине-желтых" в элитном дивизионе На ЧМ по хоккею наступила пора решающих матчей (фото: x.com/IIHFHockey)
На чемпионате мира-2026 по хоккею, матчи которого проходят в Швейцарии, официально завершился групповой этап. Стали известны лидеры и неудачники турнира, а также - сетка плей-офф.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Читайте также: Этого ждали 20 лет: сборная Украины совершила невероятный прорыв в мировом хоккее

Итоги группового раунда

Первый этап соревнований завершился яркими лобовыми матчами лидеров. В группе В Канада в волевом стиле переиграла Чехию (3:2) и обеспечила себе первое место. В параллельной группе А Швейцария дожала Финляндию (4:2), став абсолютно лучшей командой группового этапа с семью победами в основное время.

Последнюю путевку в плей-офф в драматическом стиле вырвали действующие чемпионы мира - сборная США, которая обыграла Австрию (4:1) и запрыгнула на четвертую строчку группы А.

Главными неудачниками турнира стали Великобритания и Италия. Оба коллектива финишировали на последних местах в своих группах, не одержав ни одной победы в основное время, и официально покинули высший эшелон.

Украина и ее соперники на ЧМ-2027

Именно вылет британцев и итальянцев окончательно зафиксировал компанию для сборной Украины на следующий год. Напомним, "сине-желтые" финишировали вторыми в Дивизионе 1A, и пробились в элиту мирового хоккея впервые с 2007 года. Вместе с украинцами на повышение пошел Казахстан.

Следующий чемпионат мира в элитном дивизионе будет принимать Германия с 14 по 30 мая 2027 года. Украина узнала полный список соперников, с которыми будет соревноваться на льду.

Все участники элитного дивизиона ЧМ-2027:

  • Швейцария, Финляндия, Германия, Австрия, Латвия, США, Венгрия, Канада, Норвегия, Чехия, Словакия, Швеция, Словения, Дания, Казахстан, Украина.

Кто сыграет в плей-офф: расписание четвертьфиналов

Пока Украина готовится к предстоящему экзамену в Топ-дивизионе, восемь сильнейших сборных текущего сезона начинают битву за медали первенства. Четыре четвертьфинальные пары сыграют в один день - в четверг, 28 мая.

Самой громкой вывеской стадии станет суперматч Канады против США - повторение финала Олимпийских игр-2026, где сильнее в овертайме были американцы.

Расписание матчей 1/4 финала (по киевскому времени):

  • 17:20. Канада - США
  • 17:20. Финляндия - Чехия
  • 21:20. Швейцария - Швеция
  • 21:20. Норвегия - Латвия

Где смотреть матчи

В Украине за хоккейными баталиями ЧМ можно следить на платформах "Суспільне Спорт". Транслятор покажет все ключевые поединки стадии плей-офф.

Четвертьфиналы состоятся 28 мая. Полуфиналы - 30 числа. А матч за 3-е место и финал - 31 мая.

Ранее мы рассказали, как женская сборная Украины по хоккею завершила ЧМ-2026.

