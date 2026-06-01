"Золотой" овертайм: Финляндия в финале ЧМ-2026 по хоккею дожала Швейцарию (видео)

Сборная Финляндии по хоккею в пятый раз в своей истории выиграла чемпионат мира в элитном дивизионе. В драматичном финальном противостоянии ЧМ-2026 Суоми в овертайме вырвали победу над хозяевами турнира - командой Швейцарии.

ЧМ-2026. Финал

Финляндия - Швейцария - 1:0 (овертайм)

Шайба: Хелениус, 71

Засуха в основное время

Финальная битва в Цюрихе держала в напряжении до последней секунды. В течение трех полных периодов болельщики так и не увидели заброшенных шайб. По количеству бросков и остроте небольшое преимущество было на стороне финнов, однако голкиперы обеих сборных продемонстрировали стопроцентную надежность, отработав час игрового времени на ноль.

Интересно, что финны праздновали взятие ворот еще в первом периоде, когда отличился Антон Лунделл. Однако после длительного видеопросмотра арбитры приняли решение отменить этот гол.

Швейцарцы, которые на групповом этапе обыграли Финляндию (4:2) и в целом имели три подряд очные победы над этим соперником на мировых первенствах, на этот раз сломать оборону оппонентов не смогли.

Победный гол в овертайме

Судьба золотых медалей определилась на 11-й минуте дополнительной 20-минутки. Конста Хелениус взял инициативу на себя, совершил эффектный сольный рейд по левому флангу, сместился ближе к центру и переиграл вратаря хозяев - 1:0.

Триумф Финляндии и трагедия швейцарцев

Благодаря этой победе Финляндия завоевала свой пятый чемпионский титул в истории (и первый с 2022 года). Начиная с 2019-го, это уже третье "золото" для финнов.

Для Швейцарии "серебро" ЧМ-2026 стало настоящей трагедией. Команда, которая выиграла все 9 предыдущих матчей на домашнем турнире в основное время, потерпела первое поражение в самый важный момент.

"Крестоносцы" уступили в своем третьем финале подряд (в 2024 году - чехам 0:2, в 2025-м - американцам 0:1 также в овертайме, а теперь - финнам). Во всех этих трех решающих поединках швейцарцы не забросили хотя бы одну шайбу. В целом это шестой финал в истории Швейцарии, и все они завершались "серебром".

Другие итоги ЧМ-2026

Бронзовые награды планетарного первенства сенсационно завоевала сборная Норвегии, которая в матче за третье место в овертайме дожала Канаду (3:2).

Напомним, что этой весной сборная Украины заняла второе место в дивизионе 1А и впервые с 2007 года пробилась в элитный дивизион, где сыграет на следующем ЧМ.