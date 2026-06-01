ua en ru
Пн, 01 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

"Золотой" овертайм: Финляндия в финале ЧМ-2026 по хоккею дожала Швейцарию (видео)

08:52 01.06.2026 Пн
2 мин
Хозяева турнира проиграли третий финал подряд без единой заброшенной шайбы
aimg Андрей Костенко
"Золотой" овертайм: Финляндия в финале ЧМ-2026 по хоккею дожала Швейцарию (видео) Финляндия против Швейцарии в финале (фото: x.com/leijonat)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Сборная Финляндии по хоккею в пятый раз в своей истории выиграла чемпионат мира в элитном дивизионе. В драматичном финальном противостоянии ЧМ-2026 Суоми в овертайме вырвали победу над хозяевами турнира - командой Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты турнира.

Читайте также: С кем сыграет Украина на ЧМ по хоккею: известны все соперники "сине-желтых" в элитном дивизионе

ЧМ-2026. Финал

Финляндия - Швейцария - 1:0 (овертайм)

Шайба: Хелениус, 71

Засуха в основное время

Финальная битва в Цюрихе держала в напряжении до последней секунды. В течение трех полных периодов болельщики так и не увидели заброшенных шайб. По количеству бросков и остроте небольшое преимущество было на стороне финнов, однако голкиперы обеих сборных продемонстрировали стопроцентную надежность, отработав час игрового времени на ноль.

Интересно, что финны праздновали взятие ворот еще в первом периоде, когда отличился Антон Лунделл. Однако после длительного видеопросмотра арбитры приняли решение отменить этот гол.

Швейцарцы, которые на групповом этапе обыграли Финляндию (4:2) и в целом имели три подряд очные победы над этим соперником на мировых первенствах, на этот раз сломать оборону оппонентов не смогли.

Победный гол в овертайме

Судьба золотых медалей определилась на 11-й минуте дополнительной 20-минутки. Конста Хелениус взял инициативу на себя, совершил эффектный сольный рейд по левому флангу, сместился ближе к центру и переиграл вратаря хозяев - 1:0.

Триумф Финляндии и трагедия швейцарцев

Благодаря этой победе Финляндия завоевала свой пятый чемпионский титул в истории (и первый с 2022 года). Начиная с 2019-го, это уже третье "золото" для финнов.

Для Швейцарии "серебро" ЧМ-2026 стало настоящей трагедией. Команда, которая выиграла все 9 предыдущих матчей на домашнем турнире в основное время, потерпела первое поражение в самый важный момент.

"Крестоносцы" уступили в своем третьем финале подряд (в 2024 году - чехам 0:2, в 2025-м - американцам 0:1 также в овертайме, а теперь - финнам). Во всех этих трех решающих поединках швейцарцы не забросили хотя бы одну шайбу. В целом это шестой финал в истории Швейцарии, и все они завершались "серебром".

&quot;Золотой&quot; овертайм: Финляндия в финале ЧМ-2026 по хоккею дожала Швейцарию (видео)

Другие итоги ЧМ-2026

Бронзовые награды планетарного первенства сенсационно завоевала сборная Норвегии, которая в матче за третье место в овертайме дожала Канаду (3:2).

Напомним, что этой весной сборная Украины заняла второе место в дивизионе 1А и впервые с 2007 года пробилась в элитный дивизион, где сыграет на следующем ЧМ.

Ранее мы писали, что чемпион Украины по хоккею планирует перейти в зарубежную лигу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Хоккей Чемпионат мира по хоккею
Новости
Враг утром ударил по Запорожью: ранена женщина, поврежден дом
Враг утром ударил по Запорожью: ранена женщина, поврежден дом
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны