Бывший футболист "Бенфики" трагически погиб в дорожной аварии

Бывший игрок лиссабонской "Бенфики" и ряда других европейских клубов Ману трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х португальского клуба .

Что известно о трагедии

Роковая авария произошла в городке Вермоинш, расположенном в окрестностях столицы Португалии.

Ману имела насыщенную спортивную карьеру. В составе лиссабонских "орлов" он успел провести 16 официальных матчей, в которых отличился 3 результативными передачами.

O Sport Lisboa e Benfica manifestирует свое profundo pesar pelo falecimento de Manú, antic jogador do Clube.



À familia e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/RaDiZysMKt — SL Benfica (@SLBenfica) 12 July 2026

В целом география выступлений Эмануэля не ограничивалась только родной страной и охватывала несколько европейских чемпионатов.

В течение профессиональных выступлений он защищал цвета таких команд, как португальские "Маритиму", "Алверка" и "Эштрела", греческий АЕК (Афины), а также польская "Легия" (Варшава). Также португалец имел опыт выступлений в Китае. Свою профессиональную карьеру Ману завершил в 2019 году, после чего повесил бутсы на гвоздь.