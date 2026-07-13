Бывший футболист "Бенфики" трагически погиб в дорожной аварии
Бывший игрок лиссабонской "Бенфики" и ряда других европейских клубов Ману трагически погиб в дорожно-транспортном происшествии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х португальского клуба.
Что известно о трагедии
Роковая авария произошла в городке Вермоинш, расположенном в окрестностях столицы Португалии.
Ману имела насыщенную спортивную карьеру. В составе лиссабонских "орлов" он успел провести 16 официальных матчей, в которых отличился 3 результативными передачами.
O Sport Lisboa e Benfica manifestирует свое profundo pesar pelo falecimento de Manú, antic jogador do Clube.— SL Benfica (@SLBenfica) 12 July 2026
À familia e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/RaDiZysMKt
В целом география выступлений Эмануэля не ограничивалась только родной страной и охватывала несколько европейских чемпионатов.
В течение профессиональных выступлений он защищал цвета таких команд, как португальские "Маритиму", "Алверка" и "Эштрела", греческий АЕК (Афины), а также польская "Легия" (Варшава). Также португалец имел опыт выступлений в Китае. Свою профессиональную карьеру Ману завершил в 2019 году, после чего повесил бутсы на гвоздь.
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