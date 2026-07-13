Колишній футболіст "Бенфіки" трагічно загинув у дорожній аварії

Колишній гравець лісабонської "Бенфіки" та низки інших європейських клубів Ману трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Х португальського клубу .

Що відомо про трагедію

Фатальна аварія сталася у містечку Вермоїнш, розташованому на околицях столиці Португалії.

Ману мав насичену спортивну кар'єру. У складі лісабонських "орлів" він устиг провести 16 офіційних матчів, у яких відзначився 3 результативними передачами.

O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube.



À família e aos amigos, o Clube endereça as mais sentidas condolências. pic.twitter.com/RaDiZysMKt — SL Benfica (@SLBenfica) July 12, 2026

Загалом географія виступів Емануеля не обмежувалася лише рідною країною та охоплювала кілька європейських чемпіонатів.

Протягом професійних виступів він захищав кольори таких команд, як португальські "Марітіму", "Алверка" та «Ештрела», грецький АЕК (Афіни), а також польська "Легія" (Варшава). Також португалець мав досвід виступів у Китаї. Свою професійну кар'єру Ману завершив у 2019 році, після чого повісив бутси на цвях.