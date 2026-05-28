"Карпаты" за рекордные деньги продали игрока в клуб из Лиги чемпионов: что известно

Детали исторического соглашения

Пражский клуб официально активировал сумму отступных (клаусулу), которая была прописана в договоре игрока с львовянами.

По информации авторитетного европейского инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера 19-летнего футболиста составила рекордные для львовского клуба 5 миллионов евро. Новичок подписал с чешским грандом долгосрочный контракт, который рассчитан до 2031 года.

Известно, что ради чешского проекта Домчак отказался от предложения французского "Лилля", поскольку пражане гарантировали ему четкий план развития и регулярную практику.

От Второй лиги до ЛЧ

Несмотря на юный возраст, Домчак демонстрировал впечатляющий прогресс в украинском футболе:

Август 2023 года: дебютировал на профессиональном уровне за вторую команду "львов" во Второй лиге в противостоянии с "Чайкой" (Петропавловская Борщаговка).

Август 2025 года: впервые вышел в составе главной команды "зелено-белых" в рамках 1-го тура украинской Премьер-Лиги против житомирского "Полесья".

Международная арена: в прошлом году голкипер успешно дебютировал в составе юношеской и молодежной сборных Украины.

Голкипер в составе "Карпат" (фото: ФК "Карпаты")

Феноменальный сезон в составе "львов"

В сезоне 2025/26 Назар стал настоящим открытием УПЛ и главным любимцем львовских трибун, за что болельщики признали его лучшим игроком года и наградили титулом "Лев сезона".

Всего в течение сезона-2025/26 Домчак провел 29 официальных матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов. В 15 поединках молодой вратарь сумел удержать собственные ворота на замке, войдя в тройку лучших голкиперов лиги по количеству сухих игр. Кроме того, Назар отметился уникальным достижением, отразив в течение чемпионата четыре пенальти подряд.

Назар Домчак в клубном музее "Славии" (фото: ФК "Славия")

Что известно о новом клубе украинца

Пражская "Славия" - один из старейших, самых известных и успешных футбольных клубов Чехии, основанный еще в 1892 году. Команда является многократным чемпионом страны и регулярным участником еврокубков.

Триумфальный сезон: В сезоне-2025/26 "Славия" завоевала титул чемпиона Чехии, благодаря чему гарантировала себе прямую путевку в основной раунд Лиги чемпионов-2026/27.

Опыт с украинцами: Пражане хорошо знакомы с украинским футбольным рынком. В свое время за "Славию" выступали защитники Эдуард Соболь, Максим Таловеров и Тарас Качараба, а также полузащитник Руслан Ротань.

Домашняя арена: Клуб принимает соперников на стадионе "Фортуна Арена" (Эден Арена), который вмещает более 19 тысяч зрителей и является одним из самых современных стадионов страны.

Главное противостояние: Самым принципиальным соперником "Славии" является другой пражский клуб - "Спарта". Их встречи называют "Пражским дерби", что является самым горячим и ожидаемым противостоянием в чешском футболе.