"Карпати" за рекордні гроші продали гравця до клубу з Ліги чемпіонів: що відомо

Деталі історичної угоди

Празький клуб офіційно активував суму відступних (клаусулу), яка була прописана в договорі гравця з львів'янами.

За інформацією авторитетного європейського інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу 19-річного футболіста склала рекордні для львівського клубу 5 мільйонів євро. Новачок підписав із чеським грандом довгостроковий контракт, який розрахований до 2031 року.

Відомо, що заради чеського проєкту Домчак відмовився від пропозиції французького "Лілля", оскільки пражани гарантували йому чіткий план розвитку та регулярну практику.

Від Другої ліги до ЛЧ

Попри юний вік, Домчак демонстрував вражаючий прогрес в українському футболі:

Серпень 2023 року: дебютував на професійному рівні за другу команду "левів" у Другій лізі у протистоянні з "Чайкою" (Петропавлівська Борщагівка).

Серпень 2025 року: вперше вийшал у складі головної команди "зелено-білих" в рамках 1-го туру української Прем'єр-Ліги проти житомирського "Полісся".

Міжнародна арена: минулого року голкіпер успішно дебютував у складі юнацької та молодіжної збірних України.

Голкіпер у складі "Карпат" (фото: ФК "Карпати")

Феноменальний сезон у складі "левів"

У сезоні 2025/26 Назар став справжнім відкриттям УПЛ та головним улюбленцем львівських трибун, за що вболівальники визнали його найкращим гравцем року й нагородили титулом "Лев сезону".

Загалом протягом сезону-2025/26 Домчак провів 29 офіційних матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 28 голів. У 15 поєдинках молодий воротар зумів утримати власні ворота на замку, увійшовши до трійки найкращих голкіперів ліги за кількістю сухих ігор. Крім того, Назар відзначився унікальним досягненням, відбивши впродовж чемпіонату чотири пенальті поспіль.

Назар Домчак у клубному музеї "Славії" (фото: ФК "Славія")

Що відомо про новий клуб українця

Празька "Славія" – один із найстаріших, найвідоміших та найуспішніших футбольних клубів Чехії, заснований ще у 1892 році. Команда є багаторазовим чемпіоном країни та регулярним учасником єврокубків.

Тріумфальний сезон: У сезоні-2025/26 "Славія" здобула титул чемпіона Чехії, завдяки чому гарантувала собі пряму путівку до основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Досвід з українцями: Пражани добре знайомі з українським футбольним ринком. Свого часу за "Славію" виступали захисники Едуард Соболь, Максим Таловєров і Тарас Качараба, а також півзахисник Руслан Ротань.

Домашня арена: Клуб приймає суперників на стадіоні "Фортуна Арена" (Еден Арена), який вміщує понад 19 тисяч глядачів і є одним із найсучасніших стадіонів країни.

Головне протистояння: Найпринциповішим суперником "Славії" є інший празький клуб – "Спарта". Їхні зустрічі називають "Празьким дербі", що є найгарячішим і найочікуванішим протистоянням у чеському футболі.