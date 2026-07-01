Камбек-триллер не спас: Ястремская проиграла испанке и вылетела из Уимблдона-2026

Украинская теннисистка Даяна Ястремская первой среди представительниц Украины открыла соревновательную программу второго раунда одиночного разряда на Уимблдоне-2026. В напряженном поединке 1/32 финала украинка в трех сетах уступила представительнице Испании Джессике Бузас Манейро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.
Ястремская подходила к поединку в статусе третьей лучшей украинки в истории по количеству побед на Уимблдоне, которую она одержала после тяжелого старта против японки Аои Ито.
Ее соперница, испанка Джессика Бузас Манейро, в первом круге без проблем разобралась с Анастасией Потаповой.
Старт первой партии оказался неудачным для Даяны. Несмотря на то, что украинка открыла счет, испанка быстро перехватила инициативу, оформила преимущество в три гейма и уверенно забрала сет – 2:6 .
Вторая партия превратилась в настоящий триллер. Бузас Манейро снова повела с брейком (2:0), но Ястремская проявила характер.
При счете 2:4 Даяна воспользовалась двумя двойными ошибками соперницы на подаче, сократила отставание, а впоследствии впервые в матче сравняла счет – 4:4.
Игра перешла на тай-брейк, где украинка за счет лучшей игры на приеме и высшей реализации брейк-пойнтов дожала оппонентку – 7:6 (7:4) .
К сожалению, решающий третий сет сил у Даяны не хватило. Испанка сразу ушла в солидный отрыв, а украинка сумела ответить только двумя выигранными геймами. В итоге – поражение в решающей партии 2:6 .
В следующем раунде испанская теннисистка сыграет против победительницы противостояния между Ланланой Тараруди (Таиланд) и "нейтральной" Екатериной Александровой.
Вылет Ястремской состоялся на фоне других ярких новостей Уимблдона-2026, где Марта Костюк разгромила аргентинку Надю Подороску , а Дарья Снигур создала главную сенсацию недели, эффектно выбив Элину Свитолину .
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