История на ЧМ-2026: сборная США повторила свой фантастический рекорд 96-летней давности

Сборная США одержала вторую победу на домашнем ЧМ-2026, обыграв Австралию (2:0). Подопечные Почеттино досрочно вышли в 1/16 финала и впервые за 96 лет начали выступление на чемпионате мира с двух побед подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матча.
После разгромного старта с Парагваем (4:1) американцы не сбавили обороты. Более того, этот успех позволил США переписать историю, ведь команда впервые с 1930 года начала чемпионат мира с двух побед подряд. Последний раз такое случалось еще на первом в истории чемпионате мира в Уругвае.
Судьба встречи на стадионе в США решилась еще в первом тайме. На 11-й минуте Фоларин Балогун, обойдя защитников, промчался по левому флангу и прострелил в штрафную, где защитник австралийцев Кэмерон Берджесс сбил мяч в собственные ворота.
А уже на 42-й минуте американцы разыграли угловой, Сержиньо Дест мощно пробил издали, и мяч после серии рикошетов отскочил к Александру Фримену, который хладнокровно добил мяч в сетку.
Во второй половине встречи подопечные Тони Поповича пытались перехватить инициативу благодаря заменам - неплохие моменты были у Вольпато и Меткафа, но голкипер хозяев Фриз сыграл надежно и удержал ворота на замке.
Во второй половине встречи подопечные Тони Поповича пытались перехватить инициативу благодаря заменам - неплохие моменты были у Вольпато и Меткафа, но голкипер хозяев Фриз сыграл надежно и удержал ворота на замке.
США стали второй сборной на текущем ЧМ-2026, которая обеспечила себе участие в матчах на выбывание. Накануне аналогичного успеха добился другой хозяин турнира - Мексика, которая досрочно вышла из группы А.
Турнирная таблица группы D после матчей лидеров:
Примечание: матч 2-го тура между Турцией и Парагваем запланирован на 20 июня (06:00 по киевскому времени).
В заключительном туре группового раунда сборная США сыграет против Турции, а австралийцы проведут матч с Парагваем. Встречи состоятся в пятницу, 26 июня.
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