Історія на ЧС-2026: збірна США повторила свій фантастичний рекорд 96-річної давнини

Збірна США здобула другу перемогу на домашньому ЧС-2026, обігравши Австралію (2:0). Підопічні Почеттіно достроково вийшли в 1/16 фіналу та вперше за 96 років стартували на Мундіалі з двох звитяг поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинку.
Після розгромного старту з Парагваєм (4:1) американці не збавили обертів. Ба більше, цей успіх дозволив США переписати історію, адже команда вперше з 1930 року розпочала Мундіаль із двох перемог поспіль. Востаннє таке траплялося ще на першому в історії чемпіонаті світу в Уругваї.
Долю зустрічі на стадіоні в США вирішили ще в першому таймі. На 11-й хвилині Фоларін Балогун після обрізки захисників промчався лівим флангом і прострілив у карний майданчик, де оборонець австралійців Кемерон Берджесс зрізав м'яч у власні ворота.
А вже на 42-й хвилині американці розіграли кутовий, Сержиньйо Дест потужно пробив здалеку, і м'яч після серії рикошетів відскочив до Александера Фрімена, який холоднокровно зіграв на добиванні.
У другій половині зустрічі підопічні Тоні Поповича намагалися перехопити ініціативу завдяки замінама - непогані моменти мали Вольпато та Меткаф, але голкіпер господарів Фріз відіграв надійно і втримав ворота на замку.
У другій половині зустрічі підопічні Тоні Поповича намагалися перехопити ініціативу завдяки замінама - непогані моменти мали Вольпато та Меткаф, але голкіпер господарів Фріз відіграв надійно і втримав ворота на замку.
США стали другою збірною на поточному ЧС-2026, яка забезпечила собі участь у матчах на виліт. Напередодні аналогічного успіху досяг інший господар турніру - Мексика, яка достроково вийшла з групи А.
Турнірна таблиця групи D після матчів лідерів:
Примітка: поєдинок 2-го туру між Туреччиною та Парагваєм запланований на 20 червня (06:00 за київським часом).
У заключному турі групового раунду збірна США зіграє проти Туреччини, а австралійці екзаменуватимуть Парагвай. Зустрічі відбудуться у п'ятницю, 26 червня.
Раніше ми представили всі результати першого туру, таблиці груп та розклад наступних матчів на ЧС-2026.