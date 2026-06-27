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Исторический триумф! Волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 мира

08:40 27.06.2026 Сб
2 мин
Украинский волейбол шокирует мир После серии сенсаций "сине-желтые" совершили невиданный прорыв
aimg Екатерина Урсатий
Сборная Украины по волейболу (фото: instagram.com/ukraine.nvt)

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вошла в главную десятку мирового рейтинга FIVB. Этот исторический прорыв стал возможным благодаря очередной феерической победе подопечных Рауля Лосано на второй состязанной неделе Лиги наций-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на обновленный рейтинг Международной федерации волейбола.

Разгром Канады и минус пять конкурентов

Судьбоносным для украинцев стало сражение против сборной Канады. "Сине-желтые" продемонстрировали железный характер, дожав соперника в четырех сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23) . Этот успех принес Украине дополнительные 7.7 очка в мировой табель о рангах.

Лига наций-2026. Результаты восьмого дня

  • Китай - Аргентина - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)
  • Украина – Канада – 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)
  • Иран - Япония - 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:25)
  • Бельгия - Германия - 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)
  • Бразилия - Италия - 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)
  • Сербия - Куба - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

Благодаря этому результату наша команда взлетела сразу на 9-е место в мировом рейтинге , одним махом опередив в таблице Канаду, Турцию, Аргентину, Германию и Сербию.

Этому предшествовал безумный победный сериал: перед канадцами украинцы разбили третью команду мира Бразилию (3:1) и действующихчемпионов мира итальянцев (3:0).

Мировой рейтинг мужских сборных (топ-10 по состоянию на 26 июня):

  1. Польша – 374.85 очка
  2. Италия – 355.91
  3. США – 339.44
  4. Бразилия – 332.98
  5. Япония – 321.36
  6. Словения – 313.26
  7. Франция – 298.84
  8. Болгария – 263.76
  9. Украина – 252.15
  10. Сербия – 251.59

Что происходит в таблице Лиги наций

В турнирной таблице престижной коммерческой серии Украина пока удерживает фантастическое второе место . Наши волейболисты имеют в своем наследии 5 побед в 7 поединках и 16 очков.

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"Сине-желтые" даже претендовали на лидерство, однако сборная Японии в параллельном туре на тайбрейке выиграла победу в Иране (3:2) и сохранила за собой первую строчку, опережая украинцев лишь по количеству выигранных матчей (6 против 5).

Турнирная таблица Лиги наций-2026 (после матчей 26 июня)

  1. Япония – 6 побед (6 матчей), 16 очков (18:7 – по сетам)
  2. Украина – 5 побед (7), 16 очков (17:9)
  3. США – 5 побед (6), 15 очков (17:6)
  4. Словения – 5 побед (6), 11 очков (16:12)
  5. Италия – 4 победы (7), 13 очков (16:13)
  6. Сербия – 4 победы (6), 12 очков (13:9)
  7. Бразилия – 4 победы (6), 11 очков (14:10)
  8. Польша – 4 победы (6), 11 очков (16:12)
  9. Турция – 3 победы (6), 9 очков (12:11)
  10. Болгария – 3 победы (6), 9 очков (12:12)
  11. Германия – 3 победы (6), 9 очков (12:13)
  12. Бельгия – 3 победы (7), 9 очков (14:16)
  13. Франция – 3 победы (6), 6 очков (11:15)
  14. Аргентина – 2 победы (6), 6 очков (10:14)
  15. Канада – 1 победы (6), 6 очков (11:16)
  16. Иран – 1 победа (7), 6 очков (10:18)
  17. Китай – 1 победа (8), 4 очка (9:21)
  18. Куба - 0 побед (6), 2 очка (4:18)

Напомним, для выхода в финальный плей-офф Украине необходимо удержаться в топ-7 итоговой таблицы.

Свой следующий поединок в Лиге наций-2026 сборная Украины проведет уже в воскресенье, 28 июня, в 14.00 по киевскому времени.

Соперником наших казаков станет сборная Болгарии. Прямую трансляцию встречи смотрите на платформах Общественного Спорта и местных каналах Общественного.

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