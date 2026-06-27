Исторический триумф! Волейбольная сборная Украины впервые ворвалась в топ-10 мира

Мужская сборная Украины по волейболу впервые в своей истории вошла в главную десятку мирового рейтинга FIVB. Этот исторический прорыв стал возможным благодаря очередной феерической победе подопечных Рауля Лосано на второй состязанной неделе Лиги наций-2026.
Судьбоносным для украинцев стало сражение против сборной Канады. "Сине-желтые" продемонстрировали железный характер, дожав соперника в четырех сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23) . Этот успех принес Украине дополнительные 7.7 очка в мировой табель о рангах.
Благодаря этому результату наша команда взлетела сразу на 9-е место в мировом рейтинге , одним махом опередив в таблице Канаду, Турцию, Аргентину, Германию и Сербию.
Этому предшествовал безумный победный сериал: перед канадцами украинцы разбили третью команду мира Бразилию (3:1) и действующихчемпионов мира итальянцев (3:0).
В турнирной таблице престижной коммерческой серии Украина пока удерживает фантастическое второе место . Наши волейболисты имеют в своем наследии 5 побед в 7 поединках и 16 очков.
"Сине-желтые" даже претендовали на лидерство, однако сборная Японии в параллельном туре на тайбрейке выиграла победу в Иране (3:2) и сохранила за собой первую строчку, опережая украинцев лишь по количеству выигранных матчей (6 против 5).
Напомним, для выхода в финальный плей-офф Украине необходимо удержаться в топ-7 итоговой таблицы.
Свой следующий поединок в Лиге наций-2026 сборная Украины проведет уже в воскресенье, 28 июня, в 14.00 по киевскому времени.
Соперником наших казаков станет сборная Болгарии. Прямую трансляцию встречи смотрите на платформах Общественного Спорта и местных каналах Общественного.
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