Історичний тріумф! Волейбольна збірна України вперше увірвалася до топ-10 світу

Чоловіча збірна України з волейболу вперше у своїй історії увійшла до чільної десятки світового рейтингу FIVB. Цей історичний прорив став можливим завдяки черговій феєричній перемозі підопічних Рауля Лосано на другому змагальному тижні Ліги націй-2026.
Доленосною для українців стала битва проти збірної Канади. "Синьо-жовті" продемонстрували залізний характер, дотиснувши суперника у чотирьох сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23). Цей успіх приніс Україні додаткові 7.7 очка у світовий табель про ранги.
Завдяки цьому здобутку наша команда злетіла одразу на 9-те місце у світовому рейтингу, одним махом випередивши у таблиці Канаду, Туреччину, Аргентину, Німеччину та Сербію.
Зазначимо, що цьому передував божевільний переможний серіал: перед канадцями українці розбили третю команду світу Бразилію (3:1) та чинних чемпіонів світу італійців (3:0).
У турнірній таблиці престижної комерційної серії Україна наразі утримує фантастичне друге місце. Наші волейболісти мають у своєму доробку 5 перемог у 7 поєдинках та 16 очок.
"Синьо-жовті" навіть претендували на лідерство, проте збірна Японії у паралельному турі на тайбрейку вигризла перемогу в Ірану (3:2) і зберегла за собою першу сходинку, випереджаючи українців лише за кількістю виграних матчів (6 проти 5).
Нагадаємо, для виходу у фінальний плей-офф Україні необхідно втриматися у топ-7 підсумкової таблиці.
Свій наступний поєдинок у Лізі націй-2026 збірна України проведе вже у неділю, 28 червня, о 14:00 за київським часом.
Суперником наших козаків стане збірна Болгарії. Пряму трансляцію зустрічі дивіться на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.
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