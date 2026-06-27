Історичний тріумф! Волейбольна збірна України вперше увірвалася до топ-10 світу

Валідольний розгром Канади та мінус п'ять конкурентів

Доленосною для українців стала битва проти збірної Канади. "Синьо-жовті" продемонстрували залізний характер, дотиснувши суперника у чотирьох сетах - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23). Цей успіх приніс Україні додаткові 7.7 очка у світовий табель про ранги.

Ліга націй-2026. Результати восьмого дня

Китай - Аргентина - 0:3 (22:25, 19:25, 22:25)

Україна - Канада - 3:1 (25:19, 25:23, 18:25, 25:23)

Іран - Японія - 2:3 (19:25, 19:25, 25:20, 25:23, 12:25)

Бельгія - Німеччина - 1:3 (22:25, 25:19, 23:25, 19:25)

Бразилія - Італія - 1:3 (19:25, 23:25, 25:22, 23:25)

Сербія - Куба - 3:1 (25:19, 13:25, 25:23, 25:22)

Завдяки цьому здобутку наша команда злетіла одразу на 9-те місце у світовому рейтингу, одним махом випередивши у таблиці Канаду, Туреччину, Аргентину, Німеччину та Сербію.

Зазначимо, що цьому передував божевільний переможний серіал: перед канадцями українці розбили третю команду світу Бразилію (3:1) та чинних чемпіонів світу італійців (3:0).

Світовий рейтинг чоловічих збірних (топ-10 станом на 26 червня):

Польща - 374.85 очка Італія - 355.91 США - 339.44 Бразилія - 332.98 Японія - 321.36 Словенія - 313.26 Франція - 298.84 Болгарія - 263.76 Україна - 252.15 Сербія - 251.59

Що коїться у таблиці Ліги націй

У турнірній таблиці престижної комерційної серії Україна наразі утримує фантастичне друге місце. Наші волейболісти мають у своєму доробку 5 перемог у 7 поєдинках та 16 очок.

"Синьо-жовті" навіть претендували на лідерство, проте збірна Японії у паралельному турі на тайбрейку вигризла перемогу в Ірану (3:2) і зберегла за собою першу сходинку, випереджаючи українців лише за кількістю виграних матчів (6 проти 5).

Турнірна таблиця Ліги націй-2026 (після матчів 26 червня)

Японія - 6 перемог (6 матчів), 16 очок (18:7 - за сетами) Україна - 5 перемог (7), 16 очок (17:9) США - 5 перемог (6), 15 очок (17:6) Словенія - 5 перемог (6), 11 очок (16:12) Італія - 4 перемоги (7), 13 очок (16:13) Сербія - 4 перемоги (6), 12 очок (13:9) Бразилія - 4 перемоги (6), 11 очок (14:10) Польща - 4 перемоги (6), 11 очок (16:12) Туреччина - 3 перемоги (6), 9 очок (12:11) Болгарія - 3 перемоги (6), 9 очок (12:12) Німеччина - 3 перемоги (6), 9 очок (12:13) Бельгія - 3 перемоги (7), 9 очок (14:16) Франція - 3 перемоги (6), 6 очок (11:15) Аргентина - 2 перемоги (6), 6 очок (10:14) Канада - 1 перемоги (6), 6 очок (11:16) Іран - 1 перемога (7), 6 очок (10:18) Китай - 1 перемога (8), 4 очки (9:21) Куба - 0 перемог (6), 2 очки (4:18)

Нагадаємо, для виходу у фінальний плей-офф Україні необхідно втриматися у топ-7 підсумкової таблиці.

Свій наступний поєдинок у Лізі націй-2026 збірна України проведе вже у неділю, 28 червня, о 14:00 за київським часом.

Суперником наших козаків стане збірна Болгарії. Пряму трансляцію зустрічі дивіться на платформах Суспільне Спорт та місцевих каналах Суспільного.