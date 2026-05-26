Исторический дебют: Олейникова с разгромом одержала победу на Ролан Гаррос

21:26 26.05.2026 Вт
2 мин
Украинка не оставила шансов оппонентке и устроила мощный забег на французском грунте
aimg Екатерина Урсатий
Александра Олейникова (фото: instagram.com/_drones4ua.org)

Украинская теннисистка Александра Олейникова триумфально начала свои выступления на Открытом чемпионате Франции. Для 25-летней украинки эта победа стала исторической - первой в карьере на турнирах серии Грэндслем.

Убедительный реванш за Australian Open и разгром в двух сетах

На втором подряд мэйджоре с начала сезона-2026 Олейникова сумела попасть сразу в основную сетку соревнований по рейтингу.

Напомним, что ее дебют в основе турниров Большого шлема состоялся в январе на Australian Open, где она в первом круге уступила тогдашней действующей чемпионке Мэдисон Киз.

На этот раз в Париже Александре выпало стартовать против "нейтральной" российской теннисистки Елены Приданкиной (№218 WTA), которая пробилась в основу через три изнурительных раунда квалификации.

Однако разница в классе оказалась очевидной - украинка разобралась с соперницей всего за полтора часа на корте.

В первом сете Олейникова отдала оппонентке лишь один гейм. При счете 3:0 девушки устроили настоящий марафон из 18 розыгрышей, который остался за Приданкиной, но дальше украинка действовала безупречно - 6:1.

Вторая партия превратилась в парад брейков: соперницы лишь дважды отстояли свою подачу, и оба раза это сделала Александра. Наша теннисистка уверенно закрыла поединок очередным приемом на вылете - 6:1, 6:2.

Статистика зафиксировала существенное преимущество украинки по ключевым компонентам: активно выигранные мячи (19:14) и меньшее количество невынужденных ошибок (25:36), что нивелировало 5 двойных ошибок на подаче Александры.

Потенциальная встреча с топ-5 и общий зачет Украины

В следующем 1/32 финала Ролан Гаррос-2026 Александру Олейникову ждет серьезное испытание.

Ее соперница определится в противостоянии между пятой ракеткой мира, американкой Джессикой Пегулой, и австралийкой Кимберли Биррелл (№83 WTA).

В целом стартовый круг французского мэйджора оказался весьма успешным для сине-желтого флага.

Сразу пять украинских теннисисток пробились во второй раунд.

Кроме Олейниковой, борьбу за престижный титул продолжают Элина Свитолина, Марта Костюк, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур. К сожалению, завершили свои выступления на турнире Даяна Ястремская и Ангелина Калинина.

Ранее сообщалось, что Ангелина Калинина драматично вылетела с Ролан Гаррос, умудрившись проиграть француженке Диан Парри после разгромного старта в первой партии.

