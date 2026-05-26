Історичний дебют: Олійникова з розгромом здобула перемогу на Ролан Гаррос

Переконливий реванш за Australian Open та розгром у двох сетах

На другому поспіль мейджорі від початку сезону-2026 Олійникова зуміла потрапити одразу в основну сітку змагань за рейтингом.

Нагадаємо, що її дебют в основі турнірів Великого шолома відбувся у січні на Australian Open, де вона в першому колі поступилася тодішній чинній чемпіонці Медісон Кіз.

Цього разу в Парижі Олександрі випало стартувати проти "нейтральної" російської тенісистки Єлени Приданкіної (№218 WTA), яка пробилася до основи через три виснажливі раунди кваліфікації.

Проте різниця в класі виявилася очевидною - українка розібралася з суперницею всього за півтори години на корті.

У першому сеті Олійникова віддала опонентці лише один гейм. За рахунку 3:0 дівчата влаштували справжній марафон із 18 розіграшів, який залишився за Приданкіною, але далі українка діяла бездоганно - 6:1.

Друга партія перетворилася на парад брейків: суперниці лише двічі відстояли власну подачу, і обидва рази це зробила Олександра. Наша тенісистка впевнено закрила поєдинок черговим прийомом на вильоті - 6:1, 6:2.

Статистика зафіксувала суттєву перевагу українки за ключовими компонентами: активно виграні м'ячі (19:14) та менша кількість невимушених помилок (25:36), що нівелювало 5 подвійних помилок на подачі Олександри.

Потенційна зустріч із топ-5 та загальний залік України

У наступному 1/32 фіналу Ролан Гаррос-2026 на Олександру Олійникову чекає серйозне випробування.

Її суперниця визначиться у протистоянні між п'ятою ракеткою світу, американкою Джессікою Пегулою, та австралійкою Кімберлі Біррелл (№83 WTA).

Загалом стартове коло французького мейджору виявилося вельми успішним для синьо-жовтого прапора.

Одразу п'ять українських тенісисток пробилися до другого раунду.

Крім Олійникової, боротьбу за престижний титул продовжують Еліна Світоліна, Марта Костюк, Юлія Стародубцева та Дарія Снігур. На жаль, завершили свої виступи на турнірі Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна.