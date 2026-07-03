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Испания разгромила Австрию в плей-офф и идет в следующий раунд ЧМ-2026

00:11 03.07.2026 Пт
2 мин
Сможет ли "Фурия Роха" наконец снять проклятие плей-офф, преследовавшего команду более полутора десятков лет?
aimg Екатерина Урсатий
Чемпионат мира по футболу 2026 (фото: Getty Images)

На чемпионате мира-2026 по футболу определился очередной участник 1/8 финала. Сборная Испании уверенно разгромила команду Австрии со счётом 3:0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход матча.

Отменен гол и бенефис Оярсабаля

Испанцы с первых минут захватили инициативу, но австрийцы под руководством Ральфа Рангника надежно держали оборону.

На 30-й минуте Марк Кукурелья занес мяч в сетку, но арбитр отменил гол через фол на вратаре Александере Шлагере.

Однако давление подопечных Луиса де ла Фуэнте дало результат уже за 10 минут до перерыва. Микель Оярсабаль блестяще сориентировался в штрафной после паса Кукурельи и пробил в нижний угол.

Перед самым свистком на перерыв удвоить преимущество могли Алекс Баэн (попал в поперечину) и Ламин Ямал, но Австрию спас голкипер.

Разгром во втором тайме и выход в 1/8 финала

Во второй половине встречи рисунок игры не изменился. Испания продолжала доминировать полностью на поле. На 66-й минуте Алекс Баэна выполнил точную прострельную передачу, а Педро Порро кивком головы удвоил преимущество. Уже на 89-й Оярсабаль после очередного ассиста Кукурельи оформил дубль, установив окончательный счет – 3:0.

Австрия выглядела беспомощной, и даже замена игроков не помогла команде создать хоть один серьезный момент у ворот соперника.

Испания разрушает 16-летнее проклятие

Эта победа стала знаковой для испанского футбола. "Фурия Роха" не выигрывала матч плей-офф ЧМ по триумфальному финалу 2010 года. После этого они позорно вылетали на ранних стадиях: в 2018 году от России, а в 2022-м - от Марокко.

В то же время, для Австрии это был первый выход в плей-офф с далекого 1954 года. Команда впервые за 72 года покидает эту стадию без забитого гола.

В следующем раунде 1/8 финала испанцы будут играть с победителем пары Португалия – Хорватия.

Ранее ИИ назвал главных фаворитов на "золото" ЧМ-2026 перед стартом плей-офф.

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